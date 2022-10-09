Последняя гонка Квята в NASCAR в этом году. Прогресс россиянина налицо! LIVE

Главная интрига предстоящей гонки — борьба за выход в третий раунд плей-офф. В данный момент борьбу за титул продолжают двенадцать пилотов, но сразу после финиша четверо худших вылетят из плей-офф, а восемь пройдут дальше и сразятся за выход в финал.

При этом Чейз Эллиотт за счёт победы на «Талладеге» уже гарантировал себе место в следующем раунде, а Алекс Боуман пропускает гонку из-за полученной в Техасе травмы и уже точно не сможет пройти дальше. Другими словами: на семь оставшихся путёвок в следующий раунд претендуют десять пилотов.

Положение в плей-офф:

1. Чейз Эллиотт («Хендрик») — прошёл в полуфинал.

2. Райан Блейни («Пенске») — 3101 очко.

3. Росс Честейн («Трекхаус») — 3097.

4. Денни Хэмлин («Гиббс») — 3090.

5. Джоуи Логано («Пенске») — 3087.

6. Кайл Ларсон («Хендрик») — 3087.

7. Уильям Байрон («Хендрик») — 3083.

8. Даниэль Суарес («Трекхаус») — 3081.

9. Чейз Бриско («Стюарт-Хаас») — 3069.

10. Остин Синдрик («Пенске») — 3069.

11. Кристофер Белл («Гиббс») — 3036.

12. Алекс Боуман («Хендрик») — 3015.