Последняя гонка Квята в NASCAR в этом году. Прогресс россиянина налицо! LIVE

Россиянин Даниил Квят сегодня продолжает свои выступления в текущем сезоне серии NASCAR. Этап на дорожной трассе в Шарлотте станет для Квята третьим в основном классе NASCAR Cup Series. Накануне россиянин очень достойно провёл гонку в категории NASCAR Xfinity Series, где после старта с 24-й позиции финишировал 15-м. Прогресс наблюдался и в основной категории: на счету Квята 33-й результат в квалификации, причём он опередил своего партнёра по команде Лориса Хеземанса, у которого 36-е время.
Тем интереснее посмотреть, что россиянин сумеет показать в гонке, тем более что он уже так неплохо изучил трассу. Официальное начало гонки — в 21:00 мск!
Главная интрига предстоящей гонки — борьба за выход в третий раунд плей-офф. В данный момент борьбу за титул продолжают двенадцать пилотов, но сразу после финиша четверо худших вылетят из плей-офф, а восемь пройдут дальше и сразятся за выход в финал.
При этом Чейз Эллиотт за счёт победы на «Талладеге» уже гарантировал себе место в следующем раунде, а Алекс Боуман пропускает гонку из-за полученной в Техасе травмы и уже точно не сможет пройти дальше. Другими словами: на семь оставшихся путёвок в следующий раунд претендуют десять пилотов.
Положение в плей-офф:
1. Чейз Эллиотт («Хендрик») — прошёл в полуфинал.
2. Райан Блейни («Пенске») — 3101 очко.
3. Росс Честейн («Трекхаус») — 3097.
4. Денни Хэмлин («Гиббс») — 3090.
5. Джоуи Логано («Пенске») — 3087.
6. Кайл Ларсон («Хендрик») — 3087.
7. Уильям Байрон («Хендрик») — 3083.
8. Даниэль Суарес («Трекхаус») — 3081.
9. Чейз Бриско («Стюарт-Хаас») — 3069.
10. Остин Синдрик («Пенске») — 3069.
11. Кристофер Белл («Гиббс») — 3036.
12. Алекс Боуман («Хендрик») — 3015.
Стартовая решётка
С первого ряда стартового поля сегодня стартуют Джоуи Логано и Уильям Байрон. Третьим гонку начнёт Даниэль Суарес, который разделит второй ряд с Тайлером Реддиком, а далее расположились Остин Синдрик, Райан Блейни, Эй-Джей Оллмендингер и Кристофер Белл.
Даниил Квят стартует с 33-го места и разделит 17-й ряд с известным пилотом DTM и гонок на выносливость Майком Рокенфеллером.
Фото: NASCAR
Значок (i) у имени Квята в стартовой ведомости означает, что он не набирает очков в гонке. В NASCAR гонщик может выбрать только один чемпионат, в котором набирает очки, и в этот уик-энд Квят заявился во втором дивизионе Xfinity Series — в нём россиянин за счёт вчерашнего 15-го места набрал 22 очка и расположился на 59-й строчке. Ну а два балла, которые Даниил ранее набрал в зачёт Cup Series, сгорели.
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