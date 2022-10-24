Франкитти — об аварии Стролла и Алонсо: когда-нибудь в такой аварии кто-то может погибнуть

Четырехкратный чемпион IndyCar Дарио Франкитти прокомментировал аварию с участием Фернандо Алонсо и Ланса Стролла на Гран-при США.
«Когда-нибудь из-за таких поздних смен траектории на прямой кто-нибудь погибнет. ФИА пора разобраться с таким отношением раз и навсегда. Ведь эти случаи стали происходить и в юниорских сериях», — приводит слова Дарио Франкитти Motorsport Week.
Напомним, Алонсо врезался в Стролла на прямой во время гонки Гран-при США. Испанец пфытался апровести обгон канадца, однако Лэнс сместился в его сторону, из-за чего машина Алонсо налетела на соперника. Болид «Альпин» встал на дыбы и отлетел в стену. Несмотря на это, Алонсо смог продолжить гонку и отыграться до седьмой позици, однако из-за потери зеркала в результате инцидента он был оштрафонва и опустился с 7-го на 15-е место по итогам Гран-при США. Гонщику был выписан 30-секундный штраф.
Стролл потеряет три позиции на стартовой решётке следующего этапа Формулы-1 — Гран-при Мексики. Кроме того, канадский пилот получит два штрафных балла.
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