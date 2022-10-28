Сайнс и инженер не поняли друг друга из-за фамилии де Вриса

Во время первой тренировки Гран-при Мексики произошла забавная ситуация — во время радиопереговоров пилота «Феррари» Карлоса Сайнса и его гоночного инженера произошло недопонимание из-за фамилии голландского гонщика Ника де Вриса.



«Де Врис позади тебя на круге выезда», — сказал инженер Сайнсу.



Однако Карлос неправильно расслышал радио, подумав, что речь не о де Врисе, а об обломках — на английском эти слова созвучны (De Vries — Debris).



«Что, какие обломки?» — спросил Сайнс.



«Нет, нет, прости, де Врис», — чётко проговорил в ответ инженер.

Напомним, Ник де Врис в первой тренировке заменяет в составе «Мерседеса» Джорджа Расселла.

«Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию первой тренировки Гран-при Мексики.