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Алонсо заступился за стюарда Гран-при США, которая подверглась оскорблениям

Алонсо заступился за стюарда Гран-при США, которая подверглась оскорблениям
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Двукратный чемпион мира пилот «Альпин» Фернандо Алонсо осудил поведение болельщиков, которые оскорбляли стюарда Гран-при США Сильвию Беллот в социальных сетях.

Алонсо получил штраф в 30 секунд после протеста «Хааса», так как стюарды признали машину испанца небезопасной. Позже «Альпин» добился отмены решения и Алонсо вернулся на седьмое место.

«Я решительно осуждаю недавние оскорбительные комментарии в интернете, которые были направлены против стюарда гонок ФИА Сильвии Беллот. Такое проявление ненависти неприемлемо в спорте и обществе. Особенно прискорбно, что эти комментарии направлены против одного из волонтёров нашего спорта. Я буду продолжать поддерживать ФИА и Формулу-1 в их усилиях по искоренению такого вреда и призываю остальных делать то же самое», — написал Алонсо в своих социальных сетях.

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