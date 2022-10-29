Стало известно, почему Магнуссену показывали чёрно-оранжевый флаг, а Алонсо — нет

Причина того, что датскому пилоту «Хааса» Кевину Магнуссену трижды в сезоне показывали чёрно-оранжевый флаг, вынуждающий заезжать в боксы для устранения повреждений, а Фернандо Алонсо и Серхио Перес не получали таких инструкций на Гран-при США, кроется в личности гоночного директора, сообщает Auto Motor und Sport.
Все три эпизода с участием Магнуссена — на Гран-при Канады, Великобритании и Сингапура — были спровоцированы решениями Эдуарду Фрейташа, работавшего на тех гонках. Однако на этапе в США гоночным директором был Нильс Виттих — незадолго до этого ФИА сообщила, что Фрейташ больше не будет работать до конца года.
Как отметил руководитель «Макларена» Андреас Зайдль, Фрейташ всегда старался перестраховаться с правилом чёрно-оранжевого флага, даже во времена работы в WEC, в то время как Виттих трактует правила иначе, гораздо ближе к тому, что привыкли видеть в Формуле-1 ранее, когда в основном за безопасность машин на трассе отвечает команда.
Напомним, «Хаас» подал протест на машину Алонсо по окончании Гран-при США, изначально его удовлетворили, однако в «Альпин» подали апелляцию, которая оказалась успешной — протест «Хааса» был отменён, а Алонсо вернули седьмую позицию на финише.
- 29 октября 2022
-
17:53
-
17:45
-
16:54
-
16:34
-
15:26
-
15:00
-
14:48
-
14:21
-
13:23
-
12:45
-
12:15
-
11:46
-
11:06
-
10:25
-
09:40
-
01:31
-
00:53
-
00:29
- 28 октября 2022
-
23:50
-
23:00
-
22:00
-
21:54
-
21:33
-
20:19
-
20:01
-
19:53
-
18:34
-
18:09
-
17:45
-
17:30
-
17:05
-
17:05
-
16:00
-
15:36
-
15:18