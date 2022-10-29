Стало известно, почему Магнуссену показывали чёрно-оранжевый флаг, а Алонсо — нет

Причина того, что датскому пилоту «Хааса» Кевину Магнуссену трижды в сезоне показывали чёрно-оранжевый флаг, вынуждающий заезжать в боксы для устранения повреждений, а Фернандо Алонсо и Серхио Перес не получали таких инструкций на Гран-при США, кроется в личности гоночного директора, сообщает Auto Motor und Sport.



Все три эпизода с участием Магнуссена — на Гран-при Канады, Великобритании и Сингапура — были спровоцированы решениями Эдуарду Фрейташа, работавшего на тех гонках. Однако на этапе в США гоночным директором был Нильс Виттих — незадолго до этого ФИА сообщила, что Фрейташ больше не будет работать до конца года.



Как отметил руководитель «Макларена» Андреас Зайдль, Фрейташ всегда старался перестраховаться с правилом чёрно-оранжевого флага, даже во времена работы в WEC, в то время как Виттих трактует правила иначе, гораздо ближе к тому, что привыкли видеть в Формуле-1 ранее, когда в основном за безопасность машин на трассе отвечает команда.



Напомним, «Хаас» подал протест на машину Алонсо по окончании Гран-при США, изначально его удовлетворили, однако в «Альпин» подали апелляцию, которая оказалась успешной — протест «Хааса» был отменён, а Алонсо вернули седьмую позицию на финише.