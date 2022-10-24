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Оценки за Гран-при США Ф-1: Расселл выбил Сайнса, авария Алонсо и Стролла, победа Ферстаппена

Сайнс сам подставился под Расселла, а Стролл зря пытался напугать Алонсо. Оценки за ГП США
Дмитрий Захарченко
Оценки за Гран-при США Ф-1
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Для Карлоса это уже второй подряд сход на первом круге — «Феррари» и правда нуждается в таком пилоте?

19-й этап Формулы-1 сезона-2022 — в чрезвычайно субъективных оценках автора.

Макс Ферстаппен — 10

Несмотря на все усилия собственных механиков, Макс одержал 13-ю победу в сезоне и сравнялся с рекордом Михаэля Шумахера 2004 года. Преимущество Ферстаппена было подавляющим и до заминки на пит-стопе, а благодаря ей гонка вышла намного интереснее: действующий чемпион в очной и красивой борьбе прошёл Хэмилтона и Леклера. Без DRS эта борьба была бы ещё лучше!

Фернандо Алонсо — 10

Блестящее выступление 41-летнего ветерана. Несмотря на штраф, Алонсо пробился в топ-8, но вынужден был начинать всё заново после столкновения со Строллом. Машина была повреждена, зеркало заднего вида держалось на честном слове, но Фернандо демонстрировал великолепный темп и поднялся ещё выше — на седьмое место. Жаль, что судьи всё-таки отобрали у испанца шесть очков — за то самое зеркало, которое в конце концов отвалилось.

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Льюис Хэмилтон — 9,5

Впервые в сезоне Хэмилтон сражался за победу, но на «Мерседесе» сдержать в концовке Ферстаппена было невозможно. Отметим также, что Льюис уже в шестой раз кряду опередил в квалификации Расселла, однако в финальной попытке не смог собрать круг и не улучшил результат. Это, впрочем, ни на что в итоге не повлияло.

Себастьян Феттель — 9

Одна из лучших в этом сезоне гонок Феттеля — даже заклинившее на пит-лейне колесо не смогло испортить уикенд. В квалификации, правда, Себ уступил напарнику и опередить его смог лишь за счёт выезда автомобиля безопасности. Тем не менее протяжении всей дистанции немец поддерживал высокий темп (машина наконец позволила!), а на последнем круге подарил болельщикам блестящий обгон Магнуссена.

В Остине Феттель спас гонку, несмотря на заминку механиков

В Остине Феттель спас гонку, несмотря на заминку механиков

Фото: Chris Graythen/Getty Images

Ландо Норрис — 8,5

Очередная превосходная гонка от Ландо Норриса. На первом отрезке британец, едва не влетевший в развернувшегося Сайнса, немного растерялся и терял позиции, а из-за появления автомобиля безопасности пропустил Алонсо, но затем поддерживал отличный темп, контратаковал испанца и завоевал шестое место. Второй финиш в топ-6 за три последние гонки!

Кевин Магнуссен — 8

Смелая стратегия с одним пит-стопом оправдала себя и принесла «Хаасу» первые после летнего перерыва очки. Магнуссен выше всяких похвал сработал с резиной, 38 кругов продержавшись на одном «медиуме». Но в квалификации датчанин не справился с кочками на первом секторе и упустил шанс пройти в Q2, а на старте провалился в конец пелотона.

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Шарль Леклер — 7,5

Довольно блёклый уикенд в исполнении Леклера. В квалификации Шарль ошибся в последнем повороте и проиграл Сайнсу, а в гонке, если бы не появившийся после вылета Боттаса автомобиль безопасности, монегаск застрял бы позади Расселла. На фоне деградации резины ближе под финиш, вероятно, пройти Джорджа он не смог бы — как не смог опередить Хэмилтона.

Юки Цунода — 7

Японец не смог блеснуть в квалификации и уступил Гасли 0,4 секунды, а после штрафа за замену коробки передач Цунода оказался предпоследним на решётке. Но в конце первого круга Юки уже 14-й, после двух подряд сейфти-каров — восьмой. На «харде» в концовке Цунода был уже не так быстр, но всё равно удержался в топ-10 и впервые с этапа в Барселоне набрал очки.

Карлос Сайнс — 6,5

С одной стороны, Сайнс выиграл квалификацию, а в гонке сошёл из-за явной ошибки Расселла. С другой — в субботу Карлос победил лишь из-за помарки напарника, а в воскресенье провалился на старте, уступив Ферстаппену ещё до первого поворота и получив удар от гонщика, который на решётке стоял на три позиции дальше. Для испанца это уже второй подряд и четвёртый в сезоне сход на первом круге.

Уже четвёртая гонка в сезоне заканчивается для Сайнса на первом круге

Уже четвёртая гонка в сезоне заканчивается для Сайнса на первом круге

Фото: Mark Thompson/Getty Images

Серхио Перес — 6

В очередной раз Чеко, обладая лучшей машиной в пелотоне, смотрелся на фоне напарника блёкло. Из борьбы за победу Переса выбил штраф в пять позиций, но Серхио не смог дотянуться даже до подиума, хотя в концовке преследовал Леклера на более свежей резине.

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Алекс Албон — 6

На старте гонки Алекс заблокировал колёса перед первым поворотом, из-за чего весь первый отрезок из-за нарастающих вибраций терял время и раньше соперников вынужден был совершить первый пит-стоп. Это в конце концов и лишило Албона шансов на очки.

Гуаньюй Чжоу — 5,5

Если бы не ошибка во втором сегменте, Чжоу пробился бы в финал, но подтвердить высокий темп в гонке дебютанту не удалось. При старте с 18-й позиции Гуаньюй так и не смог выбраться из группы аутсайдеров, а в концовке на изношенных шинах смотрелся не так уверенно, как Алонсо или Магнуссен.

Эстебан Окон — 5

Эстебан провалил финальную попытку квалификации (потерял на втором и третьем секторах), но за счёт пит-стопа за автомобилем безопасности прорвался в топ-10. Но и во второй части гонки темп Окона был заметно ниже, чем у Алонсо, и на финиш при том же количестве пит-стопов он приехал на 17 секунд позже напарника.

В топ-10 Окон оказался после штрафа Алонсо

В топ-10 Окон оказался после штрафа Алонсо

Фото: Jared C. Tilton/Getty Images

Джордж Расселл — 4,5

Если бы не штраф за столкновение с Сайнсом, у британца были бы все шансы подняться на подиум вместе с Хэмилтоном. В эпизоде в первом повороте Джордж действовал слишком грубо и налетел бы на «Феррари», даже если бы Карлос не принял внутрь. Ну, а в дальнейшем Расселл явно уступал в темпе напарнику и ещё до первых пит-стопов проиграл ему более шести секунд.

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Пьер Гасли — 4,5

У Гасли был отличный шанс набрать хорошие очки, но по невнимательности француз их потерял. Штраф за нарушение правил сейфти-кара выбросил Пьера из топ-10, хотя до этого он боролся с Норрисом, занявшим в итоге шестую позицию.

Мик Шумахер — 4,5

Шумахеру гонку испортили обломки, которые забились под днище, и столкновение с Латифи ближе к концу гонки — без этих эпизодов шансы на финиш в топ-10 были бы намного выше. Однако до этого Мика развернуло в решающий момент квалификации, а в начале гонки он не смог удержать и 16-го места — к концу второго круга немец откатился на 17-ю строчку, что тоже сыграло роль в итоговом результате.

Гонку в Остине Шумахер подпортил себе ещё до старта

Гонку в Остине Шумахер подпортил себе ещё до старта

Фото: Mark Thompson/Getty Images

Даниэль Риккардо — 4

Ещё один провал в печальную коллекцию сезона-2022. На своём квалификационном круге Дэн дважды чуть не улетел с трассы и в итоге стартовал только 15-м, а в гонке темпа не было настолько, что бороться оставалось разве что с Латифи и Шумахером. У обоих были повреждены машины, так что Дэн вполне мог оказаться самым последним.

Валттери Боттас — 3,5

Впервые за долгое время Валттери пробился в финал квалификации, но в гонке сначала едва не выбил Серхио Переса, когда пропустил его атаку на первом круге, а затем сам улетел в 19-м повороте. Боттас остаётся единственным пилотом, который после Гран-при Канады не набрал ни одного очка.

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Лэнс Стролл — 3

Это должен был быть отличный уикенд: «Астон Мартин», который ещё никогда в этом сезоне не был так быстр, финал квалификации (лишь третий в сезоне), прорыв на третье место на старте… и затем — нелепое столкновение с Алонсо на прямой и сход. Оправдываясь, Стролл сказал, что Фернандо легко прошёл бы его, сместившись левее, но тогда какой смысл в такой блокировке? Попытка напугать будущего напарника стоила не только этой гонки, но и трёх позиций на старте следующей.

Николас Латифи — 2,5

Ещё один провал канадского гонщика. В квалификации Латифи не так много уступил Албону (всего лишь чуть более 0,3 секунды), затем уже на шестом круге сам по себе вылетел с трассы и до кучи — выбил Мика Шумахера.

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