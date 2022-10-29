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Источник: судьба Мика Шумахера в Формуле-1 может решиться на Гран-при Мексики

Источник: судьба Мика Шумахера в Формуле-1 может решиться на Гран-при Мексики
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Команда Формулы-1 «Хаас» дала последний шанс немецкому гонщику Мику Шумахеру заполучить контракт на следующий сезон, сообщает Motorsport-Total. По информации источника, судьба Мика Шумахера в следующем году может зависеть от предстоящего Гран-при Мексики. Владелец команды Джин Хаас рассчитывает, что в это воскресенье Мик сможет показать достойный результат. Если этого не произойдёт, то на дальнейшей совместной работе команды и немца будет поставлен крест.

При этом, как сообщается, команда больше не рассматривает вариант с заменой Шумахера на Антонио Джовинацци. Причиной этого стала авария итальянца в первой тренировке Гран-при США, таким образом, единственным кандидатом на замену Шумахера является Нико Хюлькенберг.

Напомним, на последней гонке в Остине Мик финишировал лишь 14-м.

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