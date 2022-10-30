Дуэн рассказал, как сообщение в соцсетях в три часа ночи привело к его дебюту в Формуле-1

Австралийский гонщик Формулы-2, пилот академии «Альпин» Джек Дуэн рассказал о своём дебюте в Формуле-1.

«У меня не было номера Лорана Росси. Поэтому я отправил ему прямое сообщение в социальных сетях, по сути, огромный, большой, длинный абзац, в котором написал, почему я думаю, что могу быть кандидатом в будущем. Он ответил в три часа ночи — я думаю, он был в США или где-то ещё, — он оставил свой номер и сказал, что мы должны пообщаться в ближайшие дни.

В течение шести недель я делал абсолютно всё, что мог, чтобы попытаться закрепиться на этом месте. Я знаю, что я, мой отец и команда, которая меня окружает, мы сделали всё возможное, чтобы попытаться закрепиться на этом месте, так что я рад этому

Я готовился, пытался пробиться в этот паддок с тех пор, как в начале августа появились новости. Я стремился к этому, поэтому нервы, которые, я бы сказал, обычно бывают при переходе из Формулы-2 в Формулу-1, были немного меньше, просто потому, что я пытался поставить себя в такое положение, когда я хочу быть именно здесь. Я хочу быть за рулём болида Формулы-1.

Очевидно, когда я сел в машину и выезжал из гаража, было много волнения, много радости, куча эмоций. Но, как только я выехал на трассу, всё это улетучилось. Трудно описать, что я чувствовал, но это было действительно классное ощущение», — приводит слова Дуэна RaceFans.