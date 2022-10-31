Гасли, оказавшийся в двух баллах от дисквалификации, эмоционально отреагировал на ситуацию

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли, получивший штрафные баллы на Гран-при Мексики, высказался о системе наказаний. Напомним, при борьбе с Лэнсом Строллом Пьер выехал за пределы трассы и не вернул преимущество, за что получил пятисекундный штраф и один штрафной балл. Общее число штрафных баллов Гасли теперь достигло деcяти. До дисквалификации ему остаётся два балла.



«Я автогонщик. И если я вижу возможность, то атакую. Если это кого-то не устраивает, просто скажите мне, чтобы я вернул позицию, и я попробую ещё раз. Но никаких комментариев не последовало. Очень жаль. Им просто нужно было сказать мне об этом по радио. Это то, что они делали в прошлом. По какой-то причине в этот раз это не произошло. Думаю, мне придётся изменить свой подход, потому что каждый уикенд, кажется, происходит одно и то же.



В последнее время всё довольно жёстко. Я не знаю, почему в итоге так и не получил сообщение, чтобы вернуть позицию. В конце концов, я стараюсь изо всех сил. И последнее чего я хочу, — это дурацкие штрафные очки и потеря времени», — приводит слова Гасли RaceFans.

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