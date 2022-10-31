Великий рекорд Формулы-1 пал! Ферстаппен превзошёл Феттеля и Шумахера

Идеальный старт Ферстаппена

Тренировки и квалификация Гран-при Мексики оставили пространство для интриги на гонку — слишком уж быстры были пилоты «Мерседеса», фактически, как и сказал руководитель команды Тото Вольф, мексиканская гонка стала самым большим шансом для немецкой команды на победу в нынешнем сезоне.

В квалификации быстрее всё же оказался именно Ферстаппен, причём с большим преимуществом — более трёх десятых секунды. Однако стартовая позиция и позиция в первом повороте на трассе с таким длинным рывком к первому виражу — это две большие разницы, так что старт для лидеров был критически важен, тем более с 2017 года на Гран-при Мексики обладатели поулов даже до подиума традиционно не добирались.



На старте, однако, Ферстаппен сохранил позицию, отреагировав на погасшие огни гораздо лучше, чем сосед по первому ряду — Джордж Расселл. Британец же уже к первой половине круга пропустил вперёд и напарника, Льюиса Хэмилтона, и Серхио Переса. Старт для обоих пилотов «Ред Булл» был критически важен — тактика австрийской команды, судя по старту на «софтах», подразумевала две остановки, в отличие от «Мерседесов», стартовавших на «медиуме».

К пятому кругу лидеры растянулись, отъехав друг от друга на полторы секунды, Расселл от Переса и вовсе отстал на две с половиной.



Гонка перешла в успокаивающую стадию, однако важное событие произошло на 15-м круге: в борьбе Пьера Гасли и Лэнса Стролла француз выдавил канадца за пределы трассы, за что вскоре получил пять секунд штрафа. Кроме того, ФИА выписала французу штрафной балл, что довело их количество у Пьера за последний год до 10, то есть Пьер остановился всего в паре баллов от дисквалификации.

Тактическая битва?

Первым из лидеров в боксы на 23-м круге нырнул Серхио Перес, стартовавший на «софте», причём не обошлось без заминки — пит-стоп местного героя длился пять секунд. Через два круга в гаражный переулок за свежим «медиумом» нырнул и Ферстаппен, и в этот раз механики «Ред Булл» справились идеально. Макс вернулся на трассу позади двух «Мерседесов».

К 28-му кругу на «софте» отмучился и Леклер, к тому времени проигрывавший уже по три секунды с круга Ферстаппену — Шарль вернулся на трассу во второй десятке. Кругом спустя в боксы отправился и Хэмилтон, перешедший на «хард». Для Льюиса этот пит-стоп должен был стать последним в гонке, в то время как Макса, по мнению почти всех, ещё ждала одна остановка.

Льюис вернулся на трассу в пяти секундах позади Макса, а вот Расселл остался на трассе, предложив инженеру перейти на «софт» на финальном отрезке, продлив первый стинт. Дотерпеть до мягких шин Расселлу в итоге не удалось — он отправился в боксы за 36 кругов до финиша, перейдя на «хард». Джордж вернулся на трассу позади Переса, однако Чеко, в отличие от британца, должен был ждать ещё один пит-стоп.



На 51-м круге Риккардо и Цунода решили добавить «экшена» в гонку — Дэн пытался опередить Юки, но не срезал траекторию, не оставив места японцу. Дошло до контакта, но Риккардо смог продолжить гонку, а вот Цунода едва не долетел до стены, повредив о машину Риккардо боковой понтон и днище. Юки добрался до боксов, но на этом гонка для него была окончена. Риккардо же за этот инцидент получил десятисекундный штраф.

«Ред Булл» победил в играх разума, рекорд пал!

Кругов за 15 до финиша гонки стало понятно, что в «Ред Булл» устроили игры разума — австрийцы и не собирались заезжать на второй пит-стоп, а износ «медиума» оказался гораздо ниже ожидаемого. Хэмилтон к этому моменту отстал от Ферстаппена уже на 13 секунд, а Расселл ехал позади Переса в пяти.



За шесть кругов до финиша отказал на удивление первый мотор в пелотоне — у Фернандо Алонсо. Испанец припарковал машину в кармане, над трассой появился виртуальный пейс-кар, никак не повлиявший на расклад сил.



Макс уверенно довёл гонку до победы, которая стала рекордной, 14-й в сезоне и 34-й для голландца в карьере. Хэмилтон, так и не дождавшийся второго пит-стопа Макса, пришёл к финишу вторым, Перес при родных трибунах также доехал до подиума. Расселл финишировал четвёртым, пятёрку замкнул Карлос Сайнс. Помимо этого квинтета, в очки заехали Шарль Леклер, Даниэль Риккардо, Ландо Норрис и Валттери Боттас.

Гонка получилась не самой увлекательной, но достаточно эпохальной за счёт рекорда Ферстаппена. Удивительным выглядит провал «Феррари», но итальянцы явно поддушили двигатель, как об этом сообщали утром немецкие СМИ. Отдельно хочется отметить очковый финиш Боттаса, вернувшегося в десятку впервые после Гран-при Канады.