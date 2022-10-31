Штрафные баллы гонщиков Ф-1 после Гран-при Мексики: Гасли в двух очках от дисквалификации

По итогам 20-го этапа сезона-2022, Гран-при Мексики, два пилота получили штрафные баллы. Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли получил штраф за срезку поворота и получение преимущества в борьбе с Лэнсом Строллом, а гонщик «Макларена» Даниэль Риккардо — за аварию с напарником Гасли Юки Цунодой.



Француз, помимо пятисекундного штрафа, получил один штрафной балл — теперь на его счету их 10, он находится всего в двух очках от дисквалификации. Риккардо в дополнение к десятисекундному штрафу получил два балла в суперлицензию.



За минувшие две недели штрафные баллы у пилотов не сгорали.



Гасли продолжает возглавлять соответствующий протокол. При этом ближайшие баллы Гасли сгорят только после Гран-при Эмилии-Романьи 2023 года, то есть через девять гонок, если календарь на сезон-2023 не претерпит изменений.

Пилот Команда Баллы Когда сгорят Пьер Гасли «Альфа Таури» 10 22 мая 2023 года — 2 балла Юки Цунода «Альфа Таури» 8 14 ноября 2022 года — 2 балла Александер Албон «Уильямс» 7 27 марта 2023 года — 2 балла Даниэль Риккардо «Макларен» 6 26 марта 2023 года — 1 балл Макс Ферстаппен «Ред Булл» 5 21 ноября 2022 года — 2 балла Лэнс Стролл «Астон Мартин» 5 9 апреля 2023 года — 2 балла Николас Латифи «Уильямс» 5 12 июня 2023 года — 1 балл Эстебан Окон «Альпин» 5 20 марта 2023 года — 2 балла Фернандо Алонсо «Альпин» 4 8 мая 2023 года — 2 балла Гуаньюй Чжоу «Альфа Ромео» 4 27 марта 2023 года — 1 балл Джордж Расселл «Мерседес» 4 10 июля 2023 года — 2 балла Кевин Магнуссен «Хаас» 3 8 мая 2023 года — 2 балла Серхио Перес «Ред Булл» 2 2 октября 2023 года — 2 балла Себастьян Феттель «Астон Мартин» 2 10 июля 2023 года — 1 балл Ландо Норрис «Макларен» 1 10 июля 2023 года — 1 балл Валттери Боттас «Альфа Ромео» 1 21 ноября 2022 года — 1 балл Шарль Леклер «Феррари» 1 9 октября 2023 года — 1 балл Мик Шумахер «Хаас» 1 23 октября 2023 года — 1 балл