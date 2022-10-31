Штрафные баллы гонщиков Ф-1 после Гран-при Мексики: Гасли в двух очках от дисквалификации

По итогам 20-го этапа сезона-2022, Гран-при Мексики, два пилота получили штрафные баллы. Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли получил штраф за срезку поворота и получение преимущества в борьбе с Лэнсом Строллом, а гонщик «Макларена» Даниэль Риккардо — за аварию с напарником Гасли Юки Цунодой.
Француз, помимо пятисекундного штрафа, получил один штрафной балл — теперь на его счету их 10, он находится всего в двух очках от дисквалификации. Риккардо в дополнение к десятисекундному штрафу получил два балла в суперлицензию.
За минувшие две недели штрафные баллы у пилотов не сгорали.
Гасли продолжает возглавлять соответствующий протокол. При этом ближайшие баллы Гасли сгорят только после Гран-при Эмилии-Романьи 2023 года, то есть через девять гонок, если календарь на сезон-2023 не претерпит изменений.
|Пилот
|Команда
|Баллы
|Когда сгорят
|Пьер Гасли
|«Альфа Таури»
|10
|22 мая 2023 года — 2 балла
|Юки Цунода
|«Альфа Таури»
|8
|14 ноября 2022 года — 2 балла
|Александер Албон
|«Уильямс»
|7
|27 марта 2023 года — 2 балла
|Даниэль Риккардо
|«Макларен»
|6
|26 марта 2023 года — 1 балл
|Макс Ферстаппен
|«Ред Булл»
|5
|21 ноября 2022 года — 2 балла
|Лэнс Стролл
|«Астон Мартин»
|5
|9 апреля 2023 года — 2 балла
|Николас Латифи
|«Уильямс»
|5
|12 июня 2023 года — 1 балл
|Эстебан Окон
|«Альпин»
|5
|20 марта 2023 года — 2 балла
|Фернандо Алонсо
|«Альпин»
|4
|8 мая 2023 года — 2 балла
|Гуаньюй Чжоу
|«Альфа Ромео»
|4
|27 марта 2023 года — 1 балл
|Джордж Расселл
|«Мерседес»
|4
|10 июля 2023 года — 2 балла
|Кевин Магнуссен
|«Хаас»
|3
|8 мая 2023 года — 2 балла
|Серхио Перес
|«Ред Булл»
|2
|2 октября 2023 года — 2 балла
|Себастьян Феттель
|«Астон Мартин»
|2
|10 июля 2023 года — 1 балл
|Ландо Норрис
|«Макларен»
|1
|10 июля 2023 года — 1 балл
|Валттери Боттас
|«Альфа Ромео»
|1
|21 ноября 2022 года — 1 балл
|Шарль Леклер
|«Феррари»
|1
|9 октября 2023 года — 1 балл
|Мик Шумахер
|«Хаас»
|1
|23 октября 2023 года — 1 балл
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