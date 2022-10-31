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Штрафные баллы гонщиков Ф-1 после Гран-при Мексики: Гасли в двух очках от дисквалификации

Штрафные баллы гонщиков Ф-1 после Гран-при Мексики: Гасли в двух очках от дисквалификации
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По итогам 20-го этапа сезона-2022, Гран-при Мексики, два пилота получили штрафные баллы. Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли получил штраф за срезку поворота и получение преимущества в борьбе с Лэнсом Строллом, а гонщик «Макларена» Даниэль Риккардо — за аварию с напарником Гасли Юки Цунодой.

Француз, помимо пятисекундного штрафа, получил один штрафной балл — теперь на его счету их 10, он находится всего в двух очках от дисквалификации. Риккардо в дополнение к десятисекундному штрафу получил два балла в суперлицензию.

За минувшие две недели штрафные баллы у пилотов не сгорали.

Гасли продолжает возглавлять соответствующий протокол. При этом ближайшие баллы Гасли сгорят только после Гран-при Эмилии-Романьи 2023 года, то есть через девять гонок, если календарь на сезон-2023 не претерпит изменений.

ПилотКомандаБаллыКогда сгорят
Пьер Гасли«Альфа Таури»1022 мая 2023 года — 2 балла
Юки Цунода«Альфа Таури»814 ноября 2022 года — 2 балла
Александер Албон«Уильямс»727 марта 2023 года — 2 балла
Даниэль Риккардо«Макларен»626 марта 2023 года — 1 балл
Макс Ферстаппен«Ред Булл»521 ноября 2022 года — 2 балла
Лэнс Стролл«Астон Мартин»59 апреля 2023 года — 2 балла
Николас Латифи«Уильямс»512 июня 2023 года — 1 балл
Эстебан Окон«Альпин»520 марта 2023 года — 2 балла
Фернандо Алонсо«Альпин»48 мая 2023 года — 2 балла
Гуаньюй Чжоу«Альфа Ромео»427 марта 2023 года — 1 балл
Джордж Расселл«Мерседес»410 июля 2023 года — 2 балла
Кевин Магнуссен«Хаас»38 мая 2023 года — 2 балла
Серхио Перес«Ред Булл»22 октября 2023 года — 2 балла
Себастьян Феттель«Астон Мартин»210 июля 2023 года — 1 балл
Ландо Норрис«Макларен»110 июля 2023 года — 1 балл
Валттери Боттас«Альфа Ромео»121 ноября 2022 года — 1 балл
Шарль Леклер«Феррари»19 октября 2023 года — 1 балл
Мик Шумахер«Хаас»123 октября 2023 года — 1 балл
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