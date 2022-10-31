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Глок: сейчас Мик Шумахер быстрее напарника

Глок: сейчас Мик Шумахер быстрее напарника
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Бывший гонщик Формулы-1 Тимо Глок высказался о выступлениях соотечественника Мика Шумахера в составе «Хааса».

«Нужно смотреть на весь сезон в целом. Сейчас Мик быстрее напарника. Он смог заработать очки, пусть в последних Гран-при он и допустил пару ошибок. Но нельзя судить пилота по двум последним гонкам», — приводит слова Тимо Глока Sky Germany.

Ранее сообщалось, что в «Хаасе» дали последний шанс немецкому гонщику Мику Шумахеру заполучить контракт на следующий сезон. При этом судьба Мика должна была зависеть от гонки в Мексике, в которой он финишировал лишь 16-м, пусть и опередив напарника, Кевина Магнуссена.

Как сообщали источники, команда больше не рассматривает вариант с заменой Шумахера на Антонио Джовинацци. Причиной этого стала авария итальянца в первой тренировке Гран-при США, таким образом, единственным кандидатом на замену Шумахера является Нико Хюлькенберг.

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