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Риккардо пообещал угостить Расселла пивом за то, что Джордж не обогнал его на круг

Риккардо пообещал угостить Расселла пивом за то, что Джордж не обогнал его на круг
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Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо прокомментировал нервную концовку Гран-при Мексики. Риккардо получил за столкновение с Юки Цунодой штраф в 10 секунд и всеми силами пытался удержать отрыв более 10 секунд от Эстебана Окона, чтобы сохранить позицию после финиша.

«Последние несколько кругов получились довольно нервными, потому что Джордж Расселл приближался и мне в любой момент могли показать синие флаги. В этом случае я точно потерял бы не менее двух секунд.

Это отбросило бы меня на позицию позади Окона. Так что я атаковал как сумасшедший, чтобы не дать отрыву от Расселла сократиться менее чем до двух секунд, после чего мне могли бы показать синие флаги. После этого я услышал сообщение, что Расселл поехал в боксы, чтобы постараться показать лучший круг.

Он и не думал, что может помешать мне, если останется, но я всё равно угощу его пивом», — приводит слова Риккардо Autosport.

Аварию Риккардо можно простить, а темп Расселла — нет. Оценки за Гран-при Мексики Аварию Риккардо можно простить, а темп Расселла — нет. Оценки за Гран-при Мексики
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