Риккардо пообещал угостить Расселла пивом за то, что Джордж не обогнал его на круг

Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо прокомментировал нервную концовку Гран-при Мексики. Риккардо получил за столкновение с Юки Цунодой штраф в 10 секунд и всеми силами пытался удержать отрыв более 10 секунд от Эстебана Окона, чтобы сохранить позицию после финиша.



«Последние несколько кругов получились довольно нервными, потому что Джордж Расселл приближался и мне в любой момент могли показать синие флаги. В этом случае я точно потерял бы не менее двух секунд.



Это отбросило бы меня на позицию позади Окона. Так что я атаковал как сумасшедший, чтобы не дать отрыву от Расселла сократиться менее чем до двух секунд, после чего мне могли бы показать синие флаги. После этого я услышал сообщение, что Расселл поехал в боксы, чтобы постараться показать лучший круг.



Он и не думал, что может помешать мне, если останется, но я всё равно угощу его пивом», — приводит слова Риккардо Autosport.