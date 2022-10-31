Аварию Риккардо можно простить, а темп Расселла — нет. Оценки за Гран-при Мексики

20-й этап Формулы-1 сезона-2022 — в субъективных оценках автора.
Макс Ферстаппен — 9,5
Второй поул в трёх последних квалификациях и более чем уверенная победа с отрывом в 15 секунд — в Мексике Ферстаппен был вне конкуренции, и даже механики не подвели. Так что побороться с кем-нибудь и погеройствовать в этот раз не вышло.
Фернандо Алонсо — 9
В очередной раз испанский экс-чемпион проводит блестящую гонку и становится жертвой собственной техники. В квалификации Фернандо ничем удивить не смог, но на старте прорвался на седьмое место и уступал лишь пилотам трёх топ-команд, когда за 18 кругов до финиша отказал один из цилиндров. Алонсо держался на семь кругов дольше, чем его двигатель, и даже не слишком сильно отставал от Леклера!
Даниэль Риккардо — 9
Лучшая гонка Риккардо в этом году — перед уходом из «Макларена» Дэн всё-таки смог блеснуть. Австралиец стартовал на «медиуме» и за счёт оттянутого гораздо дальше, чем у «Мерседеса», пит-стопа получил на финальный отрезок «софт» и прорвался с ним на седьмое место. Даже столкновение с Цунодой не выглядит таким уж преступлением — да, Риккардо поздно пошёл в атаку, но он должен был рисковать, а затем даже сумел отыграть штраф.
В Мексике Сайнс весь уикенд был быстрее Леклера
Фото: Jared C. Tilton/Getty Images
Карлос Сайнс — 8,5
Сайнс уверенно вернулся в гонки (на «Сузуке» и «Трассе Америк» испанец не добрался и до второго круга), превзошёл Шарля Леклера и занял пятое место. Претендовать на большее ни в гонке, ни в квалификации не позволял темп «Феррари», но отметим, что финальная попытка в Q3 получилась не совсем чистой.
Льюис Хэмилтон — 8
Льюис запорол первую попытку в Q3, а во второй испытывал проблемы с двигателем и оказался позади напарника. Джорджа Хэмилтон опередил на старте, но побороться с Ферстаппеном за победу так и не смог и всю гонку фактически проехал в своём собственном темпе.
Серхио Перес — 7,5
Второй год подряд Перес поднимается на подиум домашней гонки. Проблемы с DRS в квалификации и заминка на пит-стопе едва не лишили Чеко места в топ-3, но Серхио всё же сумел удержаться впереди Расселла и под финиш (издалека) прессинговать Хэмилтона.
Эстебан Окон — 7,5
Окон уступил Алонсо в квалификации, но буквально несколько сотых долей секунды, а в гонке сумел пройти Боттаса и шёл восьмым — аккурат позади напарника, когда у того вышел из строя цилиндр. Так что Эстебан, с одной стороны, остался в тени сокомандника, с другой — уступал ему совсем немного.
В Мексике Феттель выступал в шлеме, посвящённом Дитриху Матешицу
Фото: Dan Istitene/Getty Images
Себастьян Феттель — 7,5
В Мексике немец отличился сверхдлинным отрезком на «софте» (38 кругов), но попасть в очки это не помогло. «Астон Мартин» вновь откатился назад в концовке: Себ потерял ход из-за возвращения Цуноды с обочины, оказался в DRS-поезде и потерял три позиции.
Шарль Леклер — 7
Уже во второй раз подряд Леклер уступает Сайнсу в квалификации в Мексике, но в этот раз причиной проблем стала сломавшаяся DRS. На старте Шарль прошёл Боттаса, тем не менее до Карлоса монегаск так и не смог дотянуться и финишировал на десять секунд позже.
Ландо Норрис — 7
Норрис неудачно стартовал и потерял две позиции, а затем едва не выпал из топ-10 после пит-стопа, оказавшись позади Риккардо. Но сход Алонсо и обгон Боттаса вывели Ландо на девятую строчку и принесли два очка.
Александер Албон — 7
«Уильямс» был самой медленной машиной в квалификации, но на дистанции гонки дела шли намного лучше, и под финиш Албон сражался с Гасли за место на пороге топ-10. Эту битву Алекс проиграл и остался только 12-м. Тем не менее в целом он очень грамотно распорядился резиной и добился максимума.
В квалификации Расселл был быстрее Хэмилтона, но уступил ему в гонке
Фото: Dan Istitene/Getty Images
Джордж Расселл — 6,5
Не слишком аккуратный старт отбросил Джорджа на четвёртую позицию и в конце концов лишил подиума. На первом отрезке Расселлу удавалось ехать в темпе первой тройки, но после перехода на «хард» он окончательно отстал, а под финиш износил резину.
Валттери Боттас — 6,5
В квалификации у Боттаса была лучшая машина в середине пелотона, и он занял на ней шестое место. Но две позиции потерял уже на старте, после пит-стопа уступил Окону, а под финиш пропустил оба «Макларена». Если бы не сход Алонсо, Валттери уехал бы из Мексики без очков.
На фоне квалификации гонка у Боттаса вышла разочаровывающей
Фото: Jared C. Tilton/Getty Images
Юки Цунода — 6,5
В Мексике Цунода не допускал ошибок, но в эпизоде со столкновением с Риккардо японец мог действовать и аккуратнее и уступить атаковавшему на свежем «софте» «Макларену». Если бы не это столкновение, у Юки был бы шанс пробиться в топ-10, если бы он зацепился за Норриса и не износил шины.
Лэнс Стролл — 6,5
Из-за штрафа за столкновение с Алонсо в Остине Стролл был на решётке последним. Канадец блестяще стартовал и отыграл пять позиций, но всё равно застрял в трафике с другими аутсайдерами, а после стычки с Гасли окончательно потерял шансы на очки.
Кевин Магнуссен — 6
Магнуссен вышел в Q2, но локальный успех нивелировал штраф за установку нового двигателя внутреннего сгорания. И поначалу Кевину даже удалось опередить «Уильямсы», но затем он пропустил их обратно и уже ни на что не претендовал.
Гуаньюй Чжоу — 5,5
Чжоу провалился в квалификации и проиграл Боттасу более 0,7 секунды во втором сегменте. В гонке дебютант избрал тактику с поздним пит-стопом, но прорваться на «софте» в концовке не смог и остался на 13-м месте позади Албона.
Мик Шумахер — 5,5
Мик финишировал впереди напарника, но на деле выступил хуже. В квалификации Шумахер потерял круг за нарушение границ трассы и остался позади Магнуссена, а на старте, в отличие от напарника, потерял позиции. В конце концов реальных шансов на очки не осталось уже к моменту первых пит-стопов.
Пьер Гасли — 5
Уже во второй раз в трёх последних квалификациях Гасли проигрывает Цуноде. Стартовав 14-м и потеряв две позиции, Гасли сделал ставку на финальный отрезок на «софте», но в итоге оказался за Албоном и прошёл его лишь на последних кругах — слишком поздно, чтобы бороться с Боттасом. Притом времени хватило бы, если бы не штраф за нарушение в борьбе со Строллом.
Расставание Гасли с «Альфа Таури» идёт так себе
Фото: Peter Fox/Getty Images
Николас Латифи — 4
В субботу Латифи проиграл Албону 0,3 секунды — не так много, по меркам разрывов в «Уильямсе», но в гонке темп был крайне удручающим. Сам Николас утверждает, что на первых кругах что-то повредило машину…
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