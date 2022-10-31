Аварию Риккардо можно простить, а темп Расселла — нет. Оценки за Гран-при Мексики

Перед расставанием с «Маклареном» Дэн всё-таки выдал сильную гонку. Пусть и не настолько хорошую, как Алонсо или Макс!

20-й этап Формулы-1 сезона-2022 — в субъективных оценках автора.

Макс Ферстаппен — 9,5

Второй поул в трёх последних квалификациях и более чем уверенная победа с отрывом в 15 секунд — в Мексике Ферстаппен был вне конкуренции, и даже механики не подвели. Так что побороться с кем-нибудь и погеройствовать в этот раз не вышло.

Фернандо Алонсо — 9

В очередной раз испанский экс-чемпион проводит блестящую гонку и становится жертвой собственной техники. В квалификации Фернандо ничем удивить не смог, но на старте прорвался на седьмое место и уступал лишь пилотам трёх топ-команд, когда за 18 кругов до финиша отказал один из цилиндров. Алонсо держался на семь кругов дольше, чем его двигатель, и даже не слишком сильно отставал от Леклера!

Даниэль Риккардо — 9

Лучшая гонка Риккардо в этом году — перед уходом из «Макларена» Дэн всё-таки смог блеснуть. Австралиец стартовал на «медиуме» и за счёт оттянутого гораздо дальше, чем у «Мерседеса», пит-стопа получил на финальный отрезок «софт» и прорвался с ним на седьмое место. Даже столкновение с Цунодой не выглядит таким уж преступлением — да, Риккардо поздно пошёл в атаку, но он должен был рисковать, а затем даже сумел отыграть штраф.

В Мексике Сайнс весь уикенд был быстрее Леклера Фото: Jared C. Tilton/Getty Images

Карлос Сайнс — 8,5

Сайнс уверенно вернулся в гонки (на «Сузуке» и «Трассе Америк» испанец не добрался и до второго круга), превзошёл Шарля Леклера и занял пятое место. Претендовать на большее ни в гонке, ни в квалификации не позволял темп «Феррари», но отметим, что финальная попытка в Q3 получилась не совсем чистой.

Льюис Хэмилтон — 8

Льюис запорол первую попытку в Q3, а во второй испытывал проблемы с двигателем и оказался позади напарника. Джорджа Хэмилтон опередил на старте, но побороться с Ферстаппеном за победу так и не смог и всю гонку фактически проехал в своём собственном темпе.

Серхио Перес — 7,5

Второй год подряд Перес поднимается на подиум домашней гонки. Проблемы с DRS в квалификации и заминка на пит-стопе едва не лишили Чеко места в топ-3, но Серхио всё же сумел удержаться впереди Расселла и под финиш (издалека) прессинговать Хэмилтона.

Эстебан Окон — 7,5

Окон уступил Алонсо в квалификации, но буквально несколько сотых долей секунды, а в гонке сумел пройти Боттаса и шёл восьмым — аккурат позади напарника, когда у того вышел из строя цилиндр. Так что Эстебан, с одной стороны, остался в тени сокомандника, с другой — уступал ему совсем немного.

В Мексике Феттель выступал в шлеме, посвящённом Дитриху Матешицу Фото: Dan Istitene/Getty Images

Себастьян Феттель — 7,5

В Мексике немец отличился сверхдлинным отрезком на «софте» (38 кругов), но попасть в очки это не помогло. «Астон Мартин» вновь откатился назад в концовке: Себ потерял ход из-за возвращения Цуноды с обочины, оказался в DRS-поезде и потерял три позиции.

Шарль Леклер — 7

Уже во второй раз подряд Леклер уступает Сайнсу в квалификации в Мексике, но в этот раз причиной проблем стала сломавшаяся DRS. На старте Шарль прошёл Боттаса, тем не менее до Карлоса монегаск так и не смог дотянуться и финишировал на десять секунд позже.

Ландо Норрис — 7

Норрис неудачно стартовал и потерял две позиции, а затем едва не выпал из топ-10 после пит-стопа, оказавшись позади Риккардо. Но сход Алонсо и обгон Боттаса вывели Ландо на девятую строчку и принесли два очка.

Александер Албон — 7

«Уильямс» был самой медленной машиной в квалификации, но на дистанции гонки дела шли намного лучше, и под финиш Албон сражался с Гасли за место на пороге топ-10. Эту битву Алекс проиграл и остался только 12-м. Тем не менее в целом он очень грамотно распорядился резиной и добился максимума.

В квалификации Расселл был быстрее Хэмилтона, но уступил ему в гонке Фото: Dan Istitene/Getty Images

Джордж Расселл — 6,5

Не слишком аккуратный старт отбросил Джорджа на четвёртую позицию и в конце концов лишил подиума. На первом отрезке Расселлу удавалось ехать в темпе первой тройки, но после перехода на «хард» он окончательно отстал, а под финиш износил резину.

Валттери Боттас — 6,5

В квалификации у Боттаса была лучшая машина в середине пелотона, и он занял на ней шестое место. Но две позиции потерял уже на старте, после пит-стопа уступил Окону, а под финиш пропустил оба «Макларена». Если бы не сход Алонсо, Валттери уехал бы из Мексики без очков.

На фоне квалификации гонка у Боттаса вышла разочаровывающей Фото: Jared C. Tilton/Getty Images

Юки Цунода — 6,5

В Мексике Цунода не допускал ошибок, но в эпизоде со столкновением с Риккардо японец мог действовать и аккуратнее и уступить атаковавшему на свежем «софте» «Макларену». Если бы не это столкновение, у Юки был бы шанс пробиться в топ-10, если бы он зацепился за Норриса и не износил шины.

Лэнс Стролл — 6,5

Из-за штрафа за столкновение с Алонсо в Остине Стролл был на решётке последним. Канадец блестяще стартовал и отыграл пять позиций, но всё равно застрял в трафике с другими аутсайдерами, а после стычки с Гасли окончательно потерял шансы на очки.

Кевин Магнуссен — 6

Магнуссен вышел в Q2, но локальный успех нивелировал штраф за установку нового двигателя внутреннего сгорания. И поначалу Кевину даже удалось опередить «Уильямсы», но затем он пропустил их обратно и уже ни на что не претендовал.

Гуаньюй Чжоу — 5,5

Чжоу провалился в квалификации и проиграл Боттасу более 0,7 секунды во втором сегменте. В гонке дебютант избрал тактику с поздним пит-стопом, но прорваться на «софте» в концовке не смог и остался на 13-м месте позади Албона.

Мик Шумахер — 5,5

Мик финишировал впереди напарника, но на деле выступил хуже. В квалификации Шумахер потерял круг за нарушение границ трассы и остался позади Магнуссена, а на старте, в отличие от напарника, потерял позиции. В конце концов реальных шансов на очки не осталось уже к моменту первых пит-стопов.

Пьер Гасли — 5

Уже во второй раз в трёх последних квалификациях Гасли проигрывает Цуноде. Стартовав 14-м и потеряв две позиции, Гасли сделал ставку на финальный отрезок на «софте», но в итоге оказался за Албоном и прошёл его лишь на последних кругах — слишком поздно, чтобы бороться с Боттасом. Притом времени хватило бы, если бы не штраф за нарушение в борьбе со Строллом.

Расставание Гасли с «Альфа Таури» идёт так себе Фото: Peter Fox/Getty Images

Николас Латифи — 4

В субботу Латифи проиграл Албону 0,3 секунды — не так много, по меркам разрывов в «Уильямсе», но в гонке темп был крайне удручающим. Сам Николас утверждает, что на первых кругах что-то повредило машину…