Сайнс пообещал усложнить жизнь Ферстаппену в борьбе за титул

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс признался, что мог навязать более серьёзную борьбу за титул Максу Ферстаппену, если бы лучше провёл начало сезона. Также гонщик пообещал сохранить текущую форму, чтобы в следующем сезоне «усложнить жизнь» действующему чемпиону в борьбе за титул.
«Никогда не ожидаешь такого выступления, особенно когда у тебя с начала сезона хорошая машина. Сейчас я думаю о том, что мне нужно было лучше выступать с первых гонок, чтобы осложнить Максу борьбу за титул. В конкуренции с Шарлем (Леклером) мы могли лучше навязать борьбу за чемпионство.
У Макса был отличный сезон, он правда заслуживает титула. За счёт потрясающей работы «Ред Булл» начинает доминировать. Но моя цель на следующий год — не растерять форму, в которой я сейчас нахожусь. Это довольно приличный уровень, который может усложнить Максу жизнь», — цитирует Сайнса Racingnews365.
Самые яркие Гран-при Мексики Формулы-1.
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