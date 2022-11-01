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Сайнс пообещал усложнить жизнь Ферстаппену в борьбе за титул

Сайнс пообещал усложнить жизнь Ферстаппену в борьбе за титул
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс признался, что мог навязать более серьёзную борьбу за титул Максу Ферстаппену, если бы лучше провёл начало сезона. Также гонщик пообещал сохранить текущую форму, чтобы в следующем сезоне «усложнить жизнь» действующему чемпиону в борьбе за титул.

«Никогда не ожидаешь такого выступления, особенно когда у тебя с начала сезона хорошая машина. Сейчас я думаю о том, что мне нужно было лучше выступать с первых гонок, чтобы осложнить Максу борьбу за титул. В конкуренции с Шарлем (Леклером) мы могли лучше навязать борьбу за чемпионство.

У Макса был отличный сезон, он правда заслуживает титула. За счёт потрясающей работы «Ред Булл» начинает доминировать. Но моя цель на следующий год — не растерять форму, в которой я сейчас нахожусь. Это довольно приличный уровень, который может усложнить Максу жизнь», — цитирует Сайнса Racingnews365.

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