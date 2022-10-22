«Шварцман, ты ещё не попал в Ф-1, а уже плачешь». Болельщики и эксперты — о дебюте Роберта

Накануне тест-пилот «Феррари» Роберт Шварцман наконец дебютировал в уикенде Формулы-1. Пилот, всю жизнь выступавший с российской гоночной лицензией, но в 2022-м сменивший её на израильскую, отработал первую пятничную тренировку Гран-при США. На счету Шварцмана 16-й результат — могло быть лучше, если бы на последнем быстром круге Роберту не помешал Макс Ферстаппен. Так или иначе, россиянин стал лучшим из четырёх новичков, принимавших участие в практике, но при этом проиграл две секунды боевому пилоту «Феррари» Карлосу Сайнсу. Мы собрали мнения о работе Роберта от экспертов и болельщиков.

Что сказали эксперты?

Чемпион Ф-1 Дженсон Баттон: «Шварцмана заблокировал Макс Ферстаппен, а иначе его лучшее время среди новичков было бы ещё быстрее. Вместе с тем Палоу и Пуршер не использовали мягкие шины, что делает картину менее ясной».



Экс-гонщица IndyCar Даника Патрик: «Во время всей первой практики у меня было странное ощущение — почти как во время зимних тестов. С учётом всех этих молодых гонщиков за рулём болидов».



Экс-пилот Формулы-1 Мартин Брандл: «Это был важнейший день для четвёрки. Конечно, они часами сидят в гоночных симуляторах и имеют представление, чего ожидать, однако управление реальным болидом — это совсем другое, не сравнить. Пусть даже со стороны всё кажется простым, но, поверьте мне, это не так. И их отставание от напарников показывает, как сложна Формула-1».

Что сказал сам Шварцман?

«Моя первая свободная практика в Формуле-1 была потрясающей. Мы сделали всё, что запланировали на эту сессию, и команда осталась довольна проделанной работой. Трасса была сложной, ветреной и ухабистой, к ней нужно было привыкнуть. Как гонщик ты стараешься выжать как можно больше и показать хорошую производительность, но на тренировке моя цель состояла в том, чтобы постепенно привыкать к управлению машиной и не рисковать. Счастлив, что сделал это.



С нетерпением жду возможности снова сесть за руль в Абу-Даби. С моими знаниями об этой трассе и опытом, полученным в Остине, я смогу выступить ещё лучше. Спасибо «Феррари» за доверие и эту возможность», — приводит слова Шварцмана пресс-служба команды.

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Что написали болельщики в соцсетях?

crelcelselrahc: «Досадно насчёт последнего круга Роберта, но какую невероятную работу он проделал!»



SILVIA: «Потрясающий Роберт! У него была хорошая сессия, но вместе с тем ему не повезло. По-моему, всё дело в проклятой машине Шарля!»



Mare njiova: «И он был так вежлив, когда Ферстаппен испортил ему круг».

Ortega Joose Maria: «Шварцман, ты ещё даже не попал в Ф-1, а уже плачешь насчёт потенциальной аварии. Больше пилотируй, меньше плачь».



@CGP_08: «Только представьте себе радиопереговоры Макса, если бы его заблокировал Шварцман!»



@wiebwob: «Я не фанат «Ред Булл», но это и близко не было блокировкой. У машины «Ред Булл» были все основания оставаться на траектории. Роберт и близок не был к тому, чтобы поравняться с «Ред Булл» к началу зоны торможения».

Cytrus: «Шварцман не особо впечатлил, не правда ли? Вот его лучшие секторы: S1 — 26.620, S2 — 39.813. Сайнс: S1 — 26.176, S2 — 39.288. Он был бы в районе 14-го места, как и сказал Баттон. Не слишком впечатляюще по сравнению с Палоу».



Eli: «Вежливо напомню, что если бы не помеха, то Роберт закончил бы свою первую тренировку 13-м. «Хаас», чего ты ждёшь? Хотя я знаю: денег и опыта, а не таланта».



— the_real_w11: «Вопрос к тем, кто смотрит младшие серии. Насколько хорош этот парень?»

— one_soupy.boy: «Хорош, но переоценён. Он может быть очень хорош в свой сильный день, но достаточно нестабилен».



Claudio-mario46: «Дайте Роберту место в «Хаасе» в следующем году или выступление в Ле-Мане».

Роберт Шварцман на Гран-при США Формулы-1 Фото: Chris Graythen/Getty Images

gaia_f1: «Сегодня Роберт был великолепен, и было здорово увидеть его на трассе!»



Canislupushorribilis: «Солидное выступление?! 16-й на «Феррари»?! Возможно, вам стоило попробовать Ника де Вриса!»



Karol z CyrkF1: «Каждый из пилотов, дебютировавших на первой тренировке, проиграл много времени партнёру по команде. Вы видите, что дебют в Ф-1 даётся непросто. Но все они всё равно проехали лучше Джовинацци, который быстро разбил машину».



Michał: «Также следует учитывать, что новички точно не слишком рисковали, чтобы не закончить, как Джовинацци. Випс в Барселоне тоже не мог ехать быстро».

Anna_aka_13: «Он отработал потрясающе. Думаю, заслуживает места в «Хаасе».



ilyazrai: «Переоценённый пилот».



Hawisage: «Что касается ненависти к Шварцману по национальному признаку — хочу напомнить, что Ф-1 выступает в Азербайджане и Саудовской Аравии. Так что политкорректность в почёте лишь тогда, когда она подходит чемпионату».