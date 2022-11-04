Магнуссен: я всегда уважал Хюлькенберга как гонщика

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен высказался о своём возможном напарнике Нико Хюлькенберге.



«Я много раз говорил, что у меня нет никаких проблем с Хюлькенбергом. Я уважаю его как пилота, я плохо знаю его как человека, но как пилота я его всегда уважал. Так что в случае совместной работы у нас не возникло бы никаких проблем.



Но у меня нет мнения о том, кто должен занять вторую машину. Мик здорово себя проявляет. В начале года у него были сложности, он попал в несколько аварий, но после этого он, безусловно, прибавил», — приводит слова Магнуссена RacingNews365.

Между пилотами был давний конфликт, разгоревшийся ещё в 2017 году в Венгрии, когда Магнуссен столкнул Хюлькенберга с трассы, за что впоследствии был оштрафован. После гонки во время интервью к Магнуссену подошёл Хюлькенберг, сказав: «Опять самый неспортивный гонщик на стартовой решётке». Магнуссен в ответ бросил: Suck my balls, honey.