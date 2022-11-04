Зафнауэр оценил выступление Дуэна в тренировке на Гран-при Мексики
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Руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр рассказал о впечатлениях от выступления австралийского гонщика Формулы-2 и пилота их академии Джека Дуэна в пятничной тренировке на Гран-при Мексики.
«Джек показал, что он очень быстрый пилот. На 13 кругах он продемонстрировал, что способен очень быстро набирать скорость. И вообще он сделал то, что мы у него просили. Его подготовку можно назвать образцовой. Он действительно хороший парень», — приводит слова Зафнауэра Racingnews365.
Напомним, согласно регламенту команды обязаны предоставить две тренировки молодым гонщикам, за плечами которых не более двух Гран-при в Формуле-1. Дуэн также должен выступить на Гран-при Абу-Даби.
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