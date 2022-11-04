Латифи не собирается отказываться от овалов, если перейдёт в IndyCar

Канадский гонщик «Уильямса» Николас Латифи поделился мыслями о возможном переходе в IndyCar.
«На данный момент я оставляю варианты открытыми и оцениваю их. Большинству болельщиков кажется очевидным вариант с IndyCar. Это всё ещё открытые колёса, гонки высочайшего уровня и очень захватывающий чемпионат, это особенные гонки, похожие на продвинутый чемпионат Формулы-2, но который даёт больше других возможностей.
В Остине было довольно забавно, потому что было много людей, которые поздравляли меня с переходом в IndyCar. Но я ещё ни с чем не определился. Есть варианты в разных гоночных сериях.
Выступая на открытых колёсах в Европе, привыкаешь к мнению, что овалы очень опасны. Но если бы я участвовал в IndyCar, то выступал бы и на овалах, потому что я не хотел бы лишать себя очков в борьбе за возможные титулы. Даже если бы я ограничился дорожными трассами в первый сезон, то во второй год я бы всё равно должен был учиться и овладеть овалами, получив возможность бороться за победы и подиумы», — приводит слова Латифи RacingNews365.
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