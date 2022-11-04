Марко: быть напарником Макса — не лучшая часть твоей карьеры

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о Максе Ферстаппене.
«На каком-то этапе вы должны признать, что есть кто-то особенный и его просто невозможно победить. Моя работа заставить их это понять. Это жестоко? Я так не считаю. Быть напарником Макса — не лучшая часть твоей карьеры. Макс особенный гонщик. Его отец жёстко тренировал его, но это принесло успех.
Когда ему ещё не было 10 лет и они были в Италии во время дождя, другие мальчишки-гонщики уходили в столовую выпить кофе и поесть пирожных. Макс же оставался на трассе, иногда с замёрзшими пальцами. Вот почему он хорош в дождь. Он умеет адаптироваться.
Напарники Ферстаппена сравнивают свою машину с его. Они думают, как победить его, обладая такой же техникой. У них не получается, и они начинают менять настройки машины, свой стиль вождения. Сложно смириться, когда ты просто недостаточно хорош», — приводит слова Хельмута Марко PlanetF1.
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