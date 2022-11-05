Источник: «Хаас» 10 ноября объявит о контракте с Хюлькенбергом

Обозреватель Формулы-1 Джек Плуидж сообщает, что «Хаас» объявит о подписании контракта с резервным пилотом «Астон Мартина» Нико Хюлькенбергом в четверг, 10 ноября.
По информации источника, в американской команде окончательно определились, что Хюлькенберг заменит Мика Шумахера, о чём будет официально объявлено 10 ноября перед Гран-при Бразилии.
Мик Шумахер, в свою очередь пропустит сезон-2023, а в 2024 году может занять место боевого пилота в «Заубере», который сейчас выступает под брендом «Альфа Ромео».
Ранее руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер сообщал, что команда пока не приняла окончательное решение по поводу того, кто станет напарником Кевина Магнуссена в новом сезоне.
Нико Хюлькенберг в нынешнем сезоне провёл две гонки, заменив заболевшего коронавирусом Себастьяном Феттелем — на Гран-при Бахрейна и Гран-при Саудовской Аравии.
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