Источник: «Хаас» 10 ноября объявит о контракте с Хюлькенбергом

Обозреватель Формулы-1 Джек Плуидж сообщает, что «Хаас» объявит о подписании контракта с резервным пилотом «Астон Мартина» Нико Хюлькенбергом в четверг, 10 ноября.



По информации источника, в американской команде окончательно определились, что Хюлькенберг заменит Мика Шумахера, о чём будет официально объявлено 10 ноября перед Гран-при Бразилии.



Мик Шумахер, в свою очередь пропустит сезон-2023, а в 2024 году может занять место боевого пилота в «Заубере», который сейчас выступает под брендом «Альфа Ромео».



Ранее руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер сообщал, что команда пока не приняла окончательное решение по поводу того, кто станет напарником Кевина Магнуссена в новом сезоне.



Нико Хюлькенберг в нынешнем сезоне провёл две гонки, заменив заболевшего коронавирусом Себастьяном Феттелем — на Гран-при Бахрейна и Гран-при Саудовской Аравии.

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