Ральф Шумахер предполагает, что «Хаас» заменит Магнуссена на Хюлькенберга

Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер высказался о ситуации в «Хаасе», где по-прежнему не сообщают о составе пилотов на следующий сезон.
Сообщалось, что перед Гран-при Бразилии американская команда объявит о соглашении с опытным Нико Хюлькенбергом, который должен заменить Мика Шумахера, чей контракт истекает в конце сезона. Однако Ральф Шумахер считает, что его племянник останется в команде, а расстаться придётся с Кевином Магнуссеном.
«Если судить по последним гонкам, то не факт, что Магнуссен останется в команде. Начиная с гонки в Сильверстоуне, Мик выступает лучше и стабильнее. В Мексике он порой опережал его на 0,6 секунды. Могу предположить, что в следующем году в «Хаасе» будет два немецких гонщика, но дождёмся Гран-при Бразилии», — сказал Ральф Шумахер в эфире Sky Sport.
Контракт Кевина Магнуссена с «Хаасом» рассчитан до конца сезона-2023.
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