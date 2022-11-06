Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Куартараро — о финальной гонке: в этот день я могу делать всё, что захочу

Куартараро — о финальной гонке: в этот день я могу делать всё, что захочу
Комментарии

Французский мотогонщик Фабио Куартараро, выступающий за команду «Ямаха», поделился ожиданиями от финальной гонки сезона.

«Верю ли я в чудо? Не думаю о том, чтобы стать чемпионом мира. Если выиграю гонку, то, возможно, что-то и произойдёт. Моей главной задачей будет борьба за победу в гонке. Это единственное, что я могу сделать. Думаю, мы на правильном пути, будем стартовать с хорошей позиции. Темп хороший, шины лёгкие, я в себе уверен.

В течение сезона вы обычно не совершаете каких-то рискованных обгонов, но это будет тот день, когда я могу делать всё, что захочу. 23 очка отставания — не лучшая позиция, но в такой ситуации и это положительный момент», — приводит слова Куартараро Motorcycle Sports.

Чтобы стать чемпионом, Куартараро необходимо финишировать первым, но при этом его главный конкурент Франческо Баньяя не должен попасть в топ-14.

Новость по теме
Мартин выиграл квалификацию Гран-при Валенсии MotoGP, Баньяя — восьмой
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022