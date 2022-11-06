Куартараро — о финальной гонке: в этот день я могу делать всё, что захочу

Французский мотогонщик Фабио Куартараро, выступающий за команду «Ямаха», поделился ожиданиями от финальной гонки сезона.



«Верю ли я в чудо? Не думаю о том, чтобы стать чемпионом мира. Если выиграю гонку, то, возможно, что-то и произойдёт. Моей главной задачей будет борьба за победу в гонке. Это единственное, что я могу сделать. Думаю, мы на правильном пути, будем стартовать с хорошей позиции. Темп хороший, шины лёгкие, я в себе уверен.



В течение сезона вы обычно не совершаете каких-то рискованных обгонов, но это будет тот день, когда я могу делать всё, что захочу. 23 очка отставания — не лучшая позиция, но в такой ситуации и это положительный момент», — приводит слова Куартараро Motorcycle Sports.



Чтобы стать чемпионом, Куартараро необходимо финишировать первым, но при этом его главный конкурент Франческо Баньяя не должен попасть в топ-14.