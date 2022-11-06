Леклер: я никогда не стану публично говорить об ошибках команды

Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался о рабочем процессе внутри команды.
«Нам нельзя обращать внимание на внешние факторы. Когда что-то идёт не по плану, люди тут же начинают тебя критиковать, иногда делая это без каких-либо аргументов. Формула-1 — это очень сложный вид спорта, в нём нельзя разобраться, если смотреть только со стороны. Поэтому нельзя никому позволять выводить нас из равновесия.
В самом коллективы мы должны быть честны друг перед другом, потому что всё строится именно на этом. Я никогда не боюсь признать свою ошибку, но если речь идёт об ошибках команды, то я не стану об этом говорить публично. Мы их обсудим внутри команды – у меня такой подход, и я уверен, что постепенно мы добьёмся улучшений», — приводит слова Леклера Motorsport-Magazin.
«Феррари» показала, как Леклер поздравил Сайнса с днем рождения:
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