Хэмилтон сказал, справится ли он с нагрузками в Ф-1, если продолжит карьеру

Семикратный чемпион Формулы-1 и пилот «Мерседеса» британский ветеран Льюис Хэмилтон, в январе готовящийся отметить 38-й день рождения, сказал, будет ли он справляться с нагрузками в случае продолжения карьеры. Напомним, нынешний сезон стал 16-м для Хэмилтона в «Королевских гонках».

«Я с детства хорошо показывал себя в занятиях спортом, поэтому у меня был соответствующий уровень физической подготовки. Однако переходить на новый уровень по мере того, как вы становитесь старше, становится тяжелее для каждого из нас», – приводит слова Хэмилтона издание RacingNews365.

Ранее глава «Мерседеса» Тото Вольф рассказал о планах команды по заключению нового контракта с Хэмилтоном.

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