Хэмилтон сказал, справится ли он с нагрузками в Ф-1, если продолжит карьеру
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Семикратный чемпион Формулы-1 и пилот «Мерседеса» британский ветеран Льюис Хэмилтон, в январе готовящийся отметить 38-й день рождения, сказал, будет ли он справляться с нагрузками в случае продолжения карьеры. Напомним, нынешний сезон стал 16-м для Хэмилтона в «Королевских гонках».
«Я с детства хорошо показывал себя в занятиях спортом, поэтому у меня был соответствующий уровень физической подготовки. Однако переходить на новый уровень по мере того, как вы становитесь старше, становится тяжелее для каждого из нас», – приводит слова Хэмилтона издание RacingNews365.
Ранее глава «Мерседеса» Тото Вольф рассказал о планах команды по заключению нового контракта с Хэмилтоном.
Бульдог Роско помогает Хэмилтону тренироваться:
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