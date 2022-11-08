Тео Пуршер может перейти в «Супер Формулу»

Французский пилот Формулы-2 Тео Пуршер может стать гонщиком японской «Супер Формулы», сообщает Autosport.
По информации источника, Пуршер может присоединиться к команде «Кондо Рейсинг», где заменит Сашу Фенестраза. Уже 7–8 декабря Тео может провести тесты на «Сузуке» в составе команды. При этом не исключён и вариант, при котором Пуршер останется в Формуле-2 в команде АРТ, несмотря на то что француз уже заявлял, что сезон-2022 стал для него последним в серии, так как, по его мнению, двух сезонов в чемпионате достаточно.
Также в этом сезоне Тео Пуршер дебютировал за «Альфа Ромео» в Формуле-1, проведя одну из свободных практик. В 2023 году француз станет резервным пилотом команды.
В Формуле-2 Тео Пуршер занимает второе место, уступая лишь бразильцу Фелипе Друговичу.
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