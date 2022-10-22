«Лучший час в моей жизни». Пуршер высказался о дебютной тренировке в Формуле-1

Французский пилот Формулы-2 Тео Пуршер поделился впечатлениями от дебюта в свободной практике Формулы-1 на Гран-при США.
Пуршер заменил в первой тренировке пилота «Альфа Ромео» Валттери Боттаса и показал 18-е время.
«Это был потрясающий опыт, лучший час в моей жизни, и я очень благодарен команде за доверие, которое мне оказали. Дебют на этой трассе был невероятным, а машины — просто что-то особенное: я пережил много эмоций и просто счастлив. Моей главной целью было помочь команде. Я рад, что смог это сделать. Нам удалось провести хорошую сессию, проехали немало кругов, и все остались довольны.
В конце я пытался поднажать, но в целом был сосредоточен на том, чтобы изучить машину, рулевое колесо и так далее. Хочу поблагодарить «Альфа Ромео» за эту возможность. Это был насыщенный опыт, я наслаждался каждой минутой», — цитирует Пуршера пресс-служба «Альфа Ромео».
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