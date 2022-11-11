Зафнауэр считает несправедливым, если Гасли придётся пропустить гонку в составе «Альпин»

Руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр высказался о потенциальной дисквалификации будущего пилота команды Пьера Гасли.
«Жаль, что он заработал эти штрафные очки с одной командой, а пропустить гонку может с нами. Я не уверен, что это правило придумывалось для того, чтобы навредить другому коллективу. Но так и будет продолжаться, пока мы не примем меры. Весь вопрос в том, кого на самом деле нужно наказывать – гонщика или команду? Уверен, что в этом году были эпизоды, в которых команда могла бы попросить его поднять ногу и сказать, что в противном случае он наберёт штрафные баллы. Стоит обратить на это внимание и найти справедливое решение», — сказал Зафнауэр в эфире Sky Sports.
При этом Зафнауэр добавил, что было бы несправедливо, если бы в футболе игрок пропустил матч из-за ошибки, которую он совершил, когда играл за другую команду.
- 11 ноября 2022
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