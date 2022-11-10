Гасли: не могу рисковать дисквалификацией на гонку и потерять из-за этого шансы на титул

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли высказался о возможной дисквалификации за 12 штрафных баллов в суперлицензии за последний год.
«Не буду врать, это довольно неприятная и деликатная ситуация, в некотором смысле мне неловко находиться в положении, при котором меня могут дисквалифицировать на гонку. Я не чувствую, что был так опасен в течение последнего года, так что дисквалификация была бы суровым наказанием. Мы многое обсуждали с ФИА, пытаясь найти решение этой проблемы в будущем.
Я хочу завершить сезон с «Альфа Таури» на высокой ноте, и я хочу провести все гонки в сезоне 2023 года и дать максимум «Альпин». На карту поставлено многое, потому что никто не знает, что произойдёт в 2023 году. Я могу получить потрясающую машину и, например, бороться за титул, и я не могу рисковать дисквалификацией на гонку и потерять из-за этого шансы на титул. Сложная ситуация», — приводит слова Пьера Гасли RacingNews365.
Напомним, после Гран-при Мексики общее количество штрафных баллов Гасли теперь достигло деcяти. До дисквалификации ему остаётся два балла.
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