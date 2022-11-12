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Леклер отреагировал на ошибку «Феррари» с выбором шин в квалификации

Леклер отреагировал на ошибку «Феррари» с выбором шин в квалификации
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Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал решение команды начать третий сегмент квалификации Гран-при Бразилии на промежуточных шинах. Из-за этой ошибки Леклер показал только 10-й результат.

«Мы ожидали, что начнётся дождь, но он так и не пошёл. Я согласился с решением поехать на промежуточных шинах, а затем ждал дождя, который так и не пошёл.

Я поговорю с командой и пойму, что мы можем делать лучше в подобных условиях. Но я невероятно расстроен. Темп у нас был. Теперь нам нужно справиться с этим и, очевидно, хорошо работать в оставшуюся часть уикенда», — приводит слова Леклера Sky Sports.

Формула-1. Гран-при Бразилии. Квалификация.

1. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1:11.674
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.203
3. Джордж Расселл («Мерседес») +0.385
4. Ландо Норрис («Макларен») +0.589
5. Карлос Сайнс («Феррари») +0.683
6. Эстебан Окон («Альпин») +0.751
7. Фернандо Алонсо («Альпин») +0.830
8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0.937
9. Серхио Перес («Ред Булл») +3.927
10. Шарль Леклер («Феррари») — без времени

Не прошли в третий сегмент

11. Александер Албон («Уильямс») — 1:11.631
12. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 1:11.875
13. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 1:11.678
14. Даниэль Риккардо («Макларен») — 1:12.140
15. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:12.210

Не прошли во второй сегмент

16. Николас Латифи («Уильямс») — 1:15.095
17. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 1:15.197
18. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — 1:15.486
19. Юки Цунода («Альфа Таури») — 1:16.264
20. Мик Шумахер («Хаас») — 1:16.361.

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