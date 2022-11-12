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Шумахер прокомментировал 20-й результат в квалификации на фоне поула Магнуссена

Шумахер прокомментировал 20-й результат в квалификации на фоне поула Магнуссена
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Немецкий гонщик «Хааса» Мик Шумахер прокомментировал последний результат в квалификации Гран-при Бразилии, где его напарник Кевин Магнуссен завоевал поул-позишен.

«Прежде всего мои поздравления Кевину и команде — они действительно заслуживают этого

У меня было ощущение, что мой [финальный] круг был нормальным. Было ощущение, что у нас достаточный запас, чтобы пройти дальше. Но, как видим, я последний. Это немного озадачивает. Похоже, я недооценил уровень сцепления. Трасса выглядела довольно сырой, но, возможно, она не была такой сырой, как я думал. Это очень расстраивает. Думаю, у нас была хорошая машина. Но это просто означает, что завтра моя работа окажется сложнее. Но ничего ещё не закончено, я сохраняю оптимизм», — приводит слова Шумахера Motorsport Week.

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