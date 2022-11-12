Магнуссен объяснил, почему ощущения от поула лучше, чем от подиума в Австралии-2014
Поделиться
Датский гонщик «Хааса» Кевин Магнуссен сравнил ощущения от завоевания поул-позишен на Гран-при Бразилии со своим подиумом в дебютной гонке в Формуле-1 — на Гран-при Австралии 2014 года.
«Поул стал более неожиданным, и я думаю, что сейчас ощущения лучше. Тогда, в 2014-м, я не знал, чего ожидать. Я пришёл в спорт заносчивым пареньком, который думал, что является королём мира. После этого мне преподали много уроков, показав, как трудно в нашем спорте.
Теперь я на поул-позишен, так что я хочу просто ею насладиться. Я просто хочу насладиться этим моментом до завтра, заехать на поул-позишен и увидеть там мою машину, мой маленький белый „Хаас“. Будет очень весело!» — приводит слова Магнуссена Motorsport Week.
Комментарии
- 12 ноября 2022
-
01:44
-
01:32
-
01:28
-
01:23
-
01:08
-
00:53
-
00:29
-
00:21
-
00:05
- 11 ноября 2022
-
23:56
-
23:35
-
23:34
-
23:30
-
23:07
-
22:52
-
22:46
-
21:55
-
20:59
-
19:55
-
19:45
-
19:32
-
18:50
-
18:49
-
18:25
-
17:46
-
17:36
-
16:58
-
16:35
-
16:21
-
16:09
-
16:03
-
15:48
-
15:16
-
15:15
-
14:45
Партнерский контент