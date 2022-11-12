Магнуссен объяснил, почему ощущения от поула лучше, чем от подиума в Австралии-2014

Датский гонщик «Хааса» Кевин Магнуссен сравнил ощущения от завоевания поул-позишен на Гран-при Бразилии со своим подиумом в дебютной гонке в Формуле-1 — на Гран-при Австралии 2014 года.



«Поул стал более неожиданным, и я думаю, что сейчас ощущения лучше. Тогда, в 2014-м, я не знал, чего ожидать. Я пришёл в спорт заносчивым пареньком, который думал, что является королём мира. После этого мне преподали много уроков, показав, как трудно в нашем спорте.



Теперь я на поул-позишен, так что я хочу просто ею насладиться. Я просто хочу насладиться этим моментом до завтра, заехать на поул-позишен и увидеть там мою машину, мой маленький белый „Хаас“. Будет очень весело!» — приводит слова Магнуссена Motorsport Week.