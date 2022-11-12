Окон — лучший во второй тренировке Гран-при Бразилии, Ферстаппен — пятый

На автодроме «Интерлагос» в Сан-Паулу завершилась вторая тренировка Гран-при Бразилии.

Лучший результат по её итогам продемонстрировал пилот команды «Альпин» француз Эстебан Окон. Вторым стал мексиканец Серхио Перес, выступающий за «Ред Булл». Третье место занял британец Джордж Расселл из «Мерседеса».

Действующий победитель чемпионата голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» занял пятое место.

Формула-1. Гран-при Бразилии. Вторая тренировка