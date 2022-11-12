Окон — лучший во второй тренировке Гран-при Бразилии, Ферстаппен — пятый
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На автодроме «Интерлагос» в Сан-Паулу завершилась вторая тренировка Гран-при Бразилии.
Лучший результат по её итогам продемонстрировал пилот команды «Альпин» француз Эстебан Окон. Вторым стал мексиканец Серхио Перес, выступающий за «Ред Булл». Третье место занял британец Джордж Расселл из «Мерседеса».
Действующий победитель чемпионата голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» занял пятое место.
Формула-1. Гран-при Бразилии. Вторая тренировка
|Место
|Пилот
|Команда
|Время
|1.
|Эстебан Окон
|«Альпин»
|1:14.604
|2.
|Серхио Перес
|«Ред Булл»
|+0.184
|3.
|Джордж Расселл
|«Мерседес»
|+0.312
|4.
|Фернандо Алонсо
|«Альпин»
|+0.445
|5.
|Макс Ферстаппен
|«Ред Булл»
|+0.494
|6.
|Льюис Хэмилтон
|«Мерседес»
|+0.533
|7.
|Пьер Гасли
|«Альфа Таури»
|+1.032
|8.
|Мик Шумахер
|«Хаас»
|+1.080
|9.
|Кевин Магнуссен
|«Хаас»
|+1.211
|10.
|Ландо Норрис
|«Макларен»
|+1.247
|11.
|Карлос Сайнс
|«Феррари»
|+1.252
|12.
|Юки Цунода
|«Альфа Таури»
|+1.261
|13.
|Шарль Леклер
|«Феррари»
|+1.264
|14.
|Даниэль Риккардо
|«Макларен»
|+1.390
|15.
|Валттери Боттас
|«Альфа Ромео»
|+1.443
|16.
|Николас Латифи
|«Уильямс»
|+1.577
|17.
|Лэнс Стролл
|«Астон Мартин»
|+1.659
|18.
|Себастьян Феттель
|«Астон Мартин»
|+1.796
|19.
|Гуаньюй Чжоу
|«Альфа Ромео»
|+1.864
|20.
|Логан Сарджент
|«Уильямс»
|+1.876
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