Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Окон — лучший во второй тренировке Гран-при Бразилии, Ферстаппен — пятый

Окон — лучший во второй тренировке Гран-при Бразилии, Ферстаппен — пятый
Комментарии

На автодроме «Интерлагос» в Сан-Паулу завершилась вторая тренировка Гран-при Бразилии.

Лучший результат по её итогам продемонстрировал пилот команды «Альпин» француз Эстебан Окон. Вторым стал мексиканец Серхио Перес, выступающий за «Ред Булл». Третье место занял британец Джордж Расселл из «Мерседеса».

Действующий победитель чемпионата голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» занял пятое место.

Формула-1. Гран-при Бразилии. Вторая тренировка

МестоПилотКомандаВремя
1.Эстебан Окон«Альпин»1:14.604
2.Серхио Перес«Ред Булл»+0.184
3.Джордж Расселл«Мерседес»+0.312
4.Фернандо Алонсо«Альпин»+0.445
5.Макс Ферстаппен«Ред Булл»+0.494
6.Льюис Хэмилтон«Мерседес»+0.533
7.Пьер Гасли«Альфа Таури»+1.032
8.Мик Шумахер«Хаас»+1.080
9.Кевин Магнуссен«Хаас»+1.211
10.Ландо Норрис«Макларен»+1.247
11.Карлос Сайнс«Феррари»+1.252
12.Юки Цунода«Альфа Таури»+1.261
13.Шарль Леклер«Феррари»+1.264
14.Даниэль Риккардо«Макларен»+1.390
15.Валттери Боттас«Альфа Ромео»+1.443
16.Николас Латифи«Уильямс»+1.577
17.Лэнс Стролл«Астон Мартин»+1.659
18.Себастьян Феттель«Астон Мартин»+1.796
19.Гуаньюй Чжоу«Альфа Ромео»+1.864
20.Логан Сарджент«Уильямс»+1.876
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022