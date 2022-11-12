Источник: Даниэль Риккардо станет резервным пилотом «Ред Булл» в 2023 году
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Пилот «Макларена» австралиец Даниэль Риккардо станет резервным гонщиком команды «Ред Булл» в 2023 году, сообщил телеканал Esporte Na Band.
Напомним, ранее ожидалось, что 33-летний Риккардо пропустит следующий сезон и попытается вернуться в «Королевские гонки» в 2024 году. Сам же пилот заявлял, что может продолжить карьеру в серии NASCAR.
Ожидается, что место Риккардо в «Макларене» по окончании сезона займёт чемпион Формулы-2 в сезоне-2021 австралиец Оскар Пиастри, в середине нынешнего чемпионата скандально ушедший из команды «Альпин».
Ранее стало известно, что пилот «Хааса» немец Мик Шумахер может продолжить карьеру в «Мерседесе».
Новость по темеМик Шумахер может продолжить карьеру в «Мерседесе»
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