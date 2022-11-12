«Хаас» подтвердил, что объявит второго пилота перед ГП Абу-Даби. Решение уже принято
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Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер сообщил, что команда объявит имя второго пилота, который представит её в 2023 году, на следующей неделе, в рамках которой состоится заключительный этап нынешнего чемпионата в Абу-Даби (ОАЭ), сообщается на официальном сайте Формулы-1.
Напомним, кандидата на место два – это немцы Мик Шумахер и Нико Хюлькенберг.
В квалификации Гран-при Бразилии, которая состоялась вчера, 11 ноября, Шумахер занял последнее, 20-е место. Победителем сенсационно стал его напарник датчанин Кевин Магнуссен.
Формула-1. Гран-при Мексики. Квалификация
- Кевин Магнуссен «Хаас» 1:11.674
- Макс Ферстаппен «Ред Булл» +0,203
- Джордж Расселл «Мерседес» +0,385
- Ландо Норрис «Макларен» +0,589
- Карлос Сайнс «Феррари» +0,683
- Эстебан Окон «Альпин» +0,751
- Фернандо Алонсо «Альпин» +0,830
- Льюис Хэмилтон «Мерседес» +0,937
- Серхио Перес «Ред Булл» +3,927
- Шарль Леклер «Феррари» – без времени
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