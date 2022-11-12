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«Хаас» подтвердил, что объявит второго пилота перед ГП Абу-Даби. Решение уже принято

«Хаас» подтвердил, что объявит второго пилота перед ГП Абу-Даби. Решение уже принято
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Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер сообщил, что команда объявит имя второго пилота, который представит её в 2023 году, на следующей неделе, в рамках которой состоится заключительный этап нынешнего чемпионата в Абу-Даби (ОАЭ), сообщается на официальном сайте Формулы-1.

Напомним, кандидата на место два – это немцы Мик Шумахер и Нико Хюлькенберг.

В квалификации Гран-при Бразилии, которая состоялась вчера, 11 ноября, Шумахер занял последнее, 20-е место. Победителем сенсационно стал его напарник датчанин Кевин Магнуссен.

Формула-1. Гран-при Мексики. Квалификация

  1. Кевин Магнуссен «Хаас» 1:11.674
  2. Макс Ферстаппен «Ред Булл» +0,203
  3. Джордж Расселл «Мерседес» +0,385
  4. Ландо Норрис «Макларен» +0,589
  5. Карлос Сайнс «Феррари» +0,683
  6. Эстебан Окон «Альпин» +0,751
  7. Фернандо Алонсо «Альпин» +0,830
  8. Льюис Хэмилтон «Мерседес» +0,937
  9. Серхио Перес «Ред Булл» +3,927
  10. Шарль Леклер «Феррари» – без времени
Кто должен занять последнее место в Ф-1 — сын Шумахера или неудачник-рекордсмен? Кто должен занять последнее место в Ф-1 — сын Шумахера или неудачник-рекордсмен?
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