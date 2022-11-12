«Хаас» подтвердил, что объявит второго пилота перед ГП Абу-Даби. Решение уже принято

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер сообщил, что команда объявит имя второго пилота, который представит её в 2023 году, на следующей неделе, в рамках которой состоится заключительный этап нынешнего чемпионата в Абу-Даби (ОАЭ), сообщается на официальном сайте Формулы-1.

Напомним, кандидата на место два – это немцы Мик Шумахер и Нико Хюлькенберг.

В квалификации Гран-при Бразилии, которая состоялась вчера, 11 ноября, Шумахер занял последнее, 20-е место. Победителем сенсационно стал его напарник датчанин Кевин Магнуссен.

Формула-1. Гран-при Мексики. Квалификация