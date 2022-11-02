Кто должен занять последнее место в Ф-1 — сын Шумахера или неудачник-рекордсмен?

После того как в «Уильямсе» заявили, что планируют заменить Николаса Латифи на Логана Сарджента, в Формуле-1 осталось всего одно вакантное место на сезон-2023. И претенденты на него давно известны: команда выбирает между нынешним пилотом Миком Шумахером и его опытным соотечественником Нико Хюлькенбергом. Вроде как пообещали определиться в ближайшие полторы недели – до Гран-при Бразилии. Разберём, чем хорош каждый из претендентов.

Почему надо оставить Шумахера

Начнём с главного: уровня гонщика. К Мику было много вопросов на старте сезона, когда он стабильно уступал Кевину Магнуссену и регулярно разбивал машины, но примерно с середины чемпионата именно немец стал фактическим лидером «Хааса». В последних Гран-при Шумахер практически всегда опережает датчанина по субботам, да и в день гонки Мик обычно чуть быстрее опытного напарника.

При этом не стоит опасаться, что со сменой машины уровень Шумахера упадёт вниз. Да, Мик плох в адаптации к новой технике, но в 2023-м ему всё-таки будет проще, чем при смене технического регламента или при переходе в новый чемпионат. Болид следующего сезона наверняка будет иметь много общего с нынешней небезнадёжной техникой, а стабильность правил должна обеспечить схожее поведение машины. Соответственно, Шумахер не должен убить полсезона на очередную адаптацию.

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Не надо Шумахеру, в отличие от своего конкурента, и адаптироваться к команде. Если «Хаас» всё же решится на перестановки, то в распоряжении Хюлькенберга окажется лишь полдня на постсезонных тестах в Абу-Даби и ещё полтора – зимой в Бахрейне. Негусто, ведь нужно изучить все рабочие процедуры, познакомиться с инженерами, незнакомой Нико силовой установкой и так далее. А вот в случае с Миком процесс подготовки к сезону прошёл бы куда более гладко и полноценно.

Четвёртый аргумент – возраст Шумахера. Если возможности и потолок 35-летнего Хюлькенберга в принципе понятны, то 23-летний Мик всё ещё способен прогрессировать и теоретически выйти на новый уровень. Если кто и способен приятно удивить «Хаас» своим прогрессом, то это явно Мик, а не Нико.

Ну и вишенка на торте – прекрасная фамилия нынешнего пилота американцев. Да, не сказать, что спонсоры прямо липнут к фамилии «Шумахер», но чем успешнее окажутся «Хаас» и его пилот, тем больше шансов, что наличие Мика окажется аргументом, благодаря которому новый спонсор решит пойти именно к команде Гюнтера и Джина.

Почему надо подписать Хюлькенберга

Казалось бы, ну какие могут быть шансы у Нико после всего описанного выше? Однако «Хаас» не просто так всерьёз думает о замене Мика и ведёт переговоры с его возрастным конкурентом – невзирая на то, что Хюлькенберг считается чуть ли не главным неудачником Формулы-1 со своим рекордом по числу Гран-при без попаданий на подиумы.

Вот возьмём ту же скорость Шумахера – прогресс несомненен, но где стабильность? Даже на последних Гран-при Мик регулярно допускает довольно серьёзные ошибки, которые не дают ему реализовать потенциал. Например, в Японии разбил машину уже после окончания тренировки, а в квалификации Гран-при Мексики Шумахер проехал отличный круг и должен был с лёгкостью проходить во второй сегмент (с последующими шансами на третий), но круг аннулировали из-за несоблюдения пределов трассы.

Вот именно такие ошибки Мика и лишают его контракта до сих пор. Команда не понимает, способен ли Шумахер стабильно давать результат и реализовывать потенциал машины в те моменты, когда та позволяет набирать очки. С Хюлькенбергом в этом плане точно проще и надёжнее: Нико редко допускает ошибки, стабилен, выжимает из машины всё или почти всё. Не беда, если немец не найдёт в болиде последнюю скрытую десятую: «Хаас» устроит и просто солидный уикенд с набранными очками. Чай, не за титул борются.

При этом американцы наверняка рассчитывают в случае замены резко сократить затраты на ремонт и восстановление болидов. Хюлькенберг, по идее, должен бить технику меньше, чем его соотечественник. При лимите на бюджеты и прижимистости Джина Хааса это тоже важно.

Нико Хюлькенберг на Гран-при Саудовской Аравии Фото: Lars Baron/Getty Images

Как ни странно, и победы Шумахера над Магнуссеном тоже отчасти на руку Хюлькенбергу. В «Хаасе» вряд ли довольны, что пилот-ветеран стабильно уступает новичку: возникает логичный вопрос, так ли хорош Кевин и нужно ли продлевать с ним контракт на 2024-й? В такой ситуации для американцев было бы полезно сейчас получить двух опытных пилотов, чтобы как минимум один из них остался и через сезон, а второго при необходимости можно было заменить на кого-то быстрее и/или перспективнее.

К слову, если мы говорим про стабильность состава, то и тут Хюлькенберг лучше Шумахера: Нико вряд ли куда-то метнётся через год, а вот Мик уже в этом сезоне активно интересовался вакансиями в «Астон Мартин» и «Альпин». Очевидно, что молодой пилот не планирует проводить в «Хаасе» всю карьеру. Так что если американцы оставят его, то по сути всё равно будут растить пилота для кого-то ещё и через год снова вернутся к вопросу о замене Мика – особенно если он понадобится «Ауди».

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Ещё Хюлькенберг – это опыт работы с другими командами. Да, и Мик связан с Академией «Феррари», но всё-таки он не работал полноценно внутри «Скудерии», а сейчас, как говорят, и вовсе планирует завершить работу с итальянцами. У Нико знаний куда больше – включая вполне актуальные из «Астон Мартин».

Наконец, по ощущениям, Халк по своему характеру лучше подходит под стиль руководства Гюнтера Штайнера. Открытая критика, жёсткость, эмоции – всё это вряд ли способно шокировать Нико. А вот Мику, возможно, больше подошла бы «семейная» атмосфера. Если, конечно, такое вообще возможно в Формуле-1.

Вот примерно такие доводы есть за двух немецких гонщиков. А кого бы выбрали вы? Голосуйте в опросе и высказывайте мнение в комментариях.

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Кого должен выбрать «Хаас» на сезон-2023 Формулы-1?