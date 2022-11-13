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Фернандо Алонсо встретился с легендарным футболистом Роберто Карлосом. Фото

Фернандо Алонсо встретился с легендарным футболистом Роберто Карлосом. Фото
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Двукратный чемпион Формулы-1 и пилот «Альпин» испанский ветеран Фернандо Алонсо встретился с легендарным бразильским футболистом Роберто Карлосом на Гран-при Бразилии, который на этих выходных проходит в Сан-Паулу.

Напомним, Алонсо стал седьмым в квалификации, однако в спринте финишировал лишь 18-м, дважды столкнувшись с напарником по команде французом Эстебаном Оконом. Победителем заезда стал британец Джордж Расселл из «Мерседеса».

Формула-1. Гран-при Бразилии. Спринт
1. Джордж Расселл («Мерседес») – 24 круга
2. Карлос Сайнс («Феррари») +3.995
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +4.492
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +10.494
5. Серхио Перес («Ред Булл») +11.855
6. Шарль Леклер («Феррари») +13.133
7. Ландо Норрис («Макларен») +25.624
8. Кевин Магнуссен («Хаас») +28.768
9. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +30.218
10. Пьер Гасли («Альфа Таури») +34.170

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