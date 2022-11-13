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В «Альпин» заявили о том, что получили 882 токсичных комментария после спринта ГП Бразилии

В «Альпин» заявили о том, что получили 882 токсичных комментария после спринта ГП Бразилии
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Французская команда Формулы-1 «Альпин» опубликовала в социальных сетях заявление по поводу оскорблений пилотов Эстебана Окона и Фернандо Алонсо в социальных сетях. Гонщики столкнулись во время спринтерской гонки.

«Что бы ни происходило на трассе, нет абсолютно никакого оправдания ненависти в комментариях, оскорблениям и токсичности в адрес наших пилотов, членов команды, болельщиков и вообще кого-либо в Сети. Из всех комментариев в социальных сетях, полученных нами во время и после спринтерской гонки, мы получили 882 токсичных комментария, 162 из которых были крайне ядовитыми.

То, что мы видим, к сожалению, не единичный случай. Мы продолжаем видеть ненависть и дискриминацию в Сети и как команда не собираемся с этим мириться. Мы примем меры против отдельных лиц или групп, распространяющих в социальных сетях посты, которые содержат или поощряют оскорбления в адрес пилотов, членов команды и болельщиков», — говорится в заявлении команды.

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