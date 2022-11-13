«Он показал, кем является». Перес отреагировал на поступок Ферстаппена на ГП Бразилии

Пилот «Ред Булл» мексиканец Серхио Перес отреагировал на поступок напарника по команде и действующего победителя чемпионата голландца Макса Ферстаппена, не пропустившего его вперёд в гонке Гран-при Бразилии.
Перес понадеялся на выручку со стороны Ферстаппена, который мог помочь ему в борьбе за второе место в личном зачёте с Шарлем Леклером, однако голландец не стал этого делать, отказав на просьбу команды по радио.
После извинения со стороны «Ред Булл» Перес ответил:
«Он показал, кем является на самом деле».
Гран-при Бразилии. Гонка.
1. Джордж Расселл («Мерседес») — 71 круг.
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1.529.
3. Карлос Сайнс («Феррари») +4.051.
4. Шарль Леклер («Феррари») +8.441.
5. Фернандо Алонсо («Альпин») +9.561.
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +10.056.
7. Серхио Перес («Ред Булл») +14.080.
8. Эстебан Окон («Альпин») +18.690.
9. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +22.552.
10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +23.552.
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