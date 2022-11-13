Фото: Хэмилтон и Ферстаппен столкнулись на рестарте гонки Гран-при Бразилии

Фавориты проходящей в настоящий момент гонки Гран-при Бразилии, британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» и голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл», не избежали острой борьбы.

Во время рестарта Ферстаппен атаковал Хэмилтона в борьбе за второе место по внешней траектории, однако британец отказался отступать, из-за чего произошло столкновение. Оба не обошлись без повреждений.

Хэмилтон сумел продолжить борьбу без пит-стопа, но потерял несколько позиций. Ферстаппену же пришлось совершить пит-стоп ради нового переднего антикрыла. Позже стало известно, что голландец получил пятисекундный штраф.

Напомним, победителем спринта стал Джордж Расселл. Вторым финишировал испанец Карлос Сайнс из «Феррари». Тройку лидеров замкнул Хэмилтон.

Формула-1. Гран-при Бразилии. Спринт

1. Джордж Расселл («Мерседес») – 24 круга

2. Карлос Сайнс («Феррари») +3.995

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +4.492

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +10.494

5. Серхио Перес («Ред Булл») +11.855

6. Шарль Леклер («Феррари») +13.133

7. Ландо Норрис («Макларен») +25.624

8. Кевин Магнуссен («Хаас») +28.768

9. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +30.218

10. Пьер Гасли («Альфа Таури») +34.170

Онлайн-трансляцию гонки Гран-при Бразилии можно посмотреть по следующей ссылке: Формула-1. Гран-при Бразилии. Гонка