Окон похвалил Алонсо за прорыв в гонке Гран-при Бразилии

Пилот «Альпин» Эстебан Окон прокомментировал выступление своей команды на прошедшем Гран-при Бразилии.
Напомним, француз пришёл на финиш восьмым. Его напарник по команде Фернандо Алонсо занял пятое место.
«Это отличный результат для команды сегодня, и я очень доволен нашей гонкой. Мы максимально использовали различные стратегии на обеих машинах и заработали четырнадцать очков перед последней гонкой сезона. Фернандо и я хорошо восстановились после того, как стартовали с не самых лучших позиций, так что это заслуга команды. Мы знали, что должны быть на высоте после вчерашнего разочарования, и именно это мы и сделали в гонке. Сезон еще не закончен, и у нас впереди еще одна гонка. Мы будем стараться до самого финиша в Абу-Даби», — приводит слова Окона пресс-служба команды.
Окон использовал стул в сочинской гостинице в качестве гантели:
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