«В 2008 году манипуляций не было». Хэмилтон вновь поднял тему скандального ГП Абу-Даби

Семикратный чемпион Формулы-1, гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон в интервью с Тимо Глоком высказал мнение, что финальный этап 2008 года, Гран-При Бразилии, не имеет ничего общего с финальным этапом прошлого сезона Формулы-1 – Гран-при Абу-Даби. В 2008-м Хэмилтон обогнал Глока, что в итоге позволило ему одержать победу в чемпионате. Перед этапом в Бразилии шансы на титул имели Льюис и Фелипе Масса.



«Я был очень молод, поэтому мне жаль, что я не смог поддержать тебя в то время. В 2008 году никто не проводил никаких манипуляций. Всё было по-другому. В последней гонке прошлого сезона было не так. Просто кто-то принял решение, что результат должен быть таким, каким он был», — приводит слова Хэмилтона GrandPX.news со ссылкой на Sky Deutschland.



Для победы в чемпионате 2008 года Фелипе была нужна победа или второе место при условии, что Льюис финиширует не выше шестого или восьмого места соответственно. Хэмилтон в итоге финишировал пятым, незадолго до окончания заезда обогнав Глока, который не сменил резину. Некоторые высказывали мнение, что Типо специально замедлился.

Почему Льюис Хэмилтон странно держит руль на старте гонки: