«В 2008 году манипуляций не было». Хэмилтон вновь поднял тему скандального ГП Абу-Даби

Семикратный чемпион Формулы-1, гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон в интервью с Тимо Глоком высказал мнение, что финальный этап 2008 года, Гран-При Бразилии, не имеет ничего общего с финальным этапом прошлого сезона Формулы-1 – Гран-при Абу-Даби. В 2008-м Хэмилтон обогнал Глока, что в итоге позволило ему одержать победу в чемпионате. Перед этапом в Бразилии шансы на титул имели Льюис и Фелипе Масса.
«Я был очень молод, поэтому мне жаль, что я не смог поддержать тебя в то время. В 2008 году никто не проводил никаких манипуляций. Всё было по-другому. В последней гонке прошлого сезона было не так. Просто кто-то принял решение, что результат должен быть таким, каким он был», — приводит слова Хэмилтона GrandPX.news со ссылкой на Sky Deutschland.
Для победы в чемпионате 2008 года Фелипе была нужна победа или второе место при условии, что Льюис финиширует не выше шестого или восьмого места соответственно. Хэмилтон в итоге финишировал пятым, незадолго до окончания заезда обогнав Глока, который не сменил резину. Некоторые высказывали мнение, что Типо специально замедлился.
Почему Льюис Хэмилтон странно держит руль на старте гонки:
- 14 ноября 2022
-
11:48
-
11:18
-
11:16
-
11:03
-
10:26
-
10:09
-
09:54
-
09:32
-
02:12
-
02:08
-
01:56
-
01:45
-
00:58
-
00:48
-
00:37
-
00:32
-
00:16
-
00:16
-
00:13
-
00:07
- 13 ноября 2022
-
23:59
-
23:53
-
23:48
-
23:39
-
23:26
-
23:26
-
23:06
-
23:03
-
23:00
-
22:59
-
22:44
-
21:22
-
21:11
-
20:08
-
19:50