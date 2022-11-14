Ферстаппена зря наказали за аварию с Хэмилтоном. Доказательства — в покадровом разборе

ФИА опять противоречит своим принципам, а Льюис сделал то же самое, в чём обвинял Макса годом ранее.

Столкновение Хэмилтона и Ферстаппена — двух главных протагонистов Формулы-1 прошлого года — стало одним из самых ярких событий прошедшей в Бразилии гонки и предопределило её ход. Так, Макс откатился в самый конец пелотона, вынужден был прорываться и под финиш отказался отдать Пересу шестое место, а Льюис потерял порядка шести секунд и в конце концов не смог воспользоваться преимуществом по шинам в борьбе с напарником.

Судьи наказали Ферстаппена пятисекундным штрафом — самым мягким в палитре стюардов, однако даже он кажется не совсем справедливым. Да, Макс шёл на рожон, но в столкновении в конце концов виноваты оба, а штраф не вписывается в ту логику, которую ранее обозначала ФИА.

Разбираем главное столкновение прошедшей гонки.

Всё началось с Расселла и Переса

На обоих рестартах Расселл разгонялся как можно позже — чтобы Хэмилтон не успел развить в слипстриме достаточно скорости и не атаковал снаружи первого поворота. Этим Джордж (невольно) подставил напарника под атаки «Ред Булл» — Ферстаппен был рядом и замахнулся на внутреннюю траекторию.

Ферстаппен входит в поворот по более узкой траектории, чем Хэмилтон Фото: Кадр трансляции

Однако Макс вовремя заметил, что позади него внутрь уже нырнул Серхио Перес, и тут же отвернул обратно — наружу.

Ферстаппен уходит шире Фото: Кадр трансляции

Тем не менее к первому повороту Ферстаппен развил более высокую скорость, чем Хэмилтон, поравнялся с ним и даже на какие-то мгновения опередил.

Ферстаппен на мгновение опережает Хэмилтона Фото: Chris Graythen/Getty Images

Но из-за этого голландец вынужден был сильнее тормозить перед вторым поворотом и остался, хоть и бок о бок с «Мерседесом», но всё же позади него.

Макс уже позади, но ещё бок о бок Фото: Кадр трансляции

Макс решил идти до конца и продолжил борьбу — как и Льюис. Хэмилтон жёстко заблокировал «Ред Булл», не оставив достаточно пространства. Ферстаппену поздно было отпускать газ — столкновение теперь было неминуемо.

Кадр трансляции Фото: Ферстаппену некуда деваться

Ни один из пилотов не захотел отступать, и в теории это был гоночный инцидент — у обоих пилотов был шанс избежать столкновения. Тем не менее ФИА наказала Ферстаппена пятью секундами штрафа.

Столкновение с бортовой камеры Ферстаппена Фото: Кадр из трансляции





«В первом повороте он не смог завершить обгон и из-за избыточной скорости не смог должным образом войти во второй поворот, где и произошло столкновение, — сказано в решении судей. — Стюарды приняли во внимание, что Хэмилтон мог оставить больше места, однако определили, что вина преимущественно лежит на Ферстаппене».

Что не так с решением ФИА

Но как же прежние заявления о том, что на первых кругах пилоты могут бороться агрессивнее? Или первые круги после рестарта не считаются? Кроме того, перед сезоном ФИА выпустила «руководство», в котором предписывала всем пилотам — и атакующим, и обороняющимся — оставлять место, но Хэмилтон места не оставил. Впрочем, «руководство» ФИА не соблюдала и ранее.

После Гран-при Великобритании прошлого года Льюис говорил, что это Ферстаппен на него налетел в скоростном повороте. И в рамках этой же логики — сам Хэмилтон, получается, теперь налетел на Макса. Исходя из вердикта судей, Ферстаппен должен был отступить — до второго поворота. Но сбавь он ход, и почти наверняка на следующей прямой пропустил бы одного-двух соперников и выбыл бы из борьбу за победу. Или можно было срезать второй поворот — потерять ещё больше и получить предупреждение. Ферстаппена в конце концов наказали за саму попытку атаки.

Макс Ферстаппен Фото: Jared C. Tilton/Getty Images

Кстати, годом ранее Макса никак не наказали за эпизод, в котором он вывез Хэмилтона за пределы трассы. Почему? Потому что тогда британец отступил и столкновения не было? Но стюарды же постоянно нам говорили, что решение не зависит от последствий инцидента? Гоночная дирекция так и не объяснила…



Можно было бы сказать, что такие правила вредят Формуле-1 и мешают гонщикам вести зрелищную и агрессивную борьбу, но проблема в том, что никаких ясных правил нет, а каждый эпизод стюарды (каждый раз разные!) и судят пост-фактум и по-своему — и ни перед кем отчитываться совсем не обязаны.