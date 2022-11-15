Квят: почувствовал облегчение от хорошей гонки. Не помню, когда такое было раньше

Бывший пилот Формулы-1, россиянин Даниил Квят поделился подробностями выступления в гонке в категории Xfinity. По словам Даниила, после заезда он почувствовал облегчение от понимания, что он прошёл хорошо.



«В этот уикенд я впервые выступал в Xfinity Series (второй дивизион NASCAR. — Прим. «Чемпионата»), впервые работал с H-образной трансмиссией. Минут 20 ушло, чтобы привыкнуть, а в квалификации всего один круг, но мы всё равно прибавили по сравнению с тренировкой.



После финиша я наконец почувствовал облегчение от хорошо проведённой гонки. Не помню, когда последний раз у меня было такое. Со времён картинга не боролся так – бампер в бампер», — сказал Даниил на своём канале в YouTube.

Квят сразился на силомере с чемпионом мира по кикбоксингу: