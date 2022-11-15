Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Квят: почувствовал облегчение от хорошей гонки. Не помню, когда такое было раньше

Квят: почувствовал облегчение от хорошей гонки. Не помню, когда такое было раньше
Комментарии

Бывший пилот Формулы-1, россиянин Даниил Квят поделился подробностями выступления в гонке в категории Xfinity. По словам Даниила, после заезда он почувствовал облегчение от понимания, что он прошёл хорошо.

«В этот уикенд я впервые выступал в Xfinity Series (второй дивизион NASCAR. — Прим. «Чемпионата»), впервые работал с H-образной трансмиссией. Минут 20 ушло, чтобы привыкнуть, а в квалификации всего один круг, но мы всё равно прибавили по сравнению с тренировкой.

После финиша я наконец почувствовал облегчение от хорошо проведённой гонки. Не помню, когда последний раз у меня было такое. Со времён картинга не боролся так – бампер в бампер», — сказал Даниил на своём канале в YouTube.

Квят сразился на силомере с чемпионом мира по кикбоксингу:

Квят проехал в Америке всего две гонки — и его уже ненавидят. Как же так? Квят проехал в Америке всего две гонки — и его уже ненавидят. Как же так?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022