Баттон: все думают, что Ферстаппен эгоист и что он не думает о своем партнёре по команде

Чемпион Формулы-1 британец Дженсон Баттон высказался по поводу ситуаиции между пилотами «Ред Булл» Серхио Пересом и Максом Ферстаппеном на Гран-при Бразилии. Напомним, в гонке Ферстаппен отказался возвращать позицию Пересу перед финишем, сославшись на личные причины.

«Меня больше удивила реакция Чеко, который сказал, что мы увидели, какой Макс на самом деле. Это сложная вещь, потому что мы слышим только одну сторону истории. Мы не знаем толком позиции Макса.

Это не очень хорошо воспринимается. Ферстаппен говорит, что у него есть причины, но если мы их не слышим, то все думают, что он эгоист и что он не думает о своем партнёре по команде.

Я читал, что это может быть связано с Монако и что Макс был зол на то, что Чеко попал в стену во время квалификации. Может быть, он был зол, что из-за этого ему пришлось оставить Переса впереди, а может быть, он подумал, что Перес сделал это нарочно», — приводит слова Баттона Racingnews365.

Ферстаппена и Переса освистали и назвали мошенниками в Остине: