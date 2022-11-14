Снова скандалище в Формуле-1: неужели гонщик «Ред Булл» специально устроил аварию?

Финиш предпоследнего этапа Формулы-1 подарил нам скандал в квадрате. Макс Ферстаппен не просто проигнорировал приказ команды пропустить вперёд Серхио Переса, но и волей-неволей поставил под сомнение победу напарника на Гран-при Монако. Неужели на старте нынешнего сезона мексиканец пошёл на вопиющее нарушение правил?

Скандальный финиш на «Интерлагосе»

Для начала напомним произошедшее накануне. Ферстаппен, уже давно ставший чемпионом мира и даже побивший рекорд по числу побед за сезон, незадолго до финиша догнал Переса в борьбе за шестое место и опередил его. Голландец в этот момент был быстрее мексиканца, а потом напарник особо не сопротивлялся атаке. К тому же Пересу пообещали по радио: если Макс больше не отыграет позиций (там были рядом Алонсо и Леклер), то перед финишем пропустит Чеко обратно. Вот только, похоже, с самим Ферстаппеном это не обговорили…

Когда погоня за «Феррари» и «Альпин» не задалась, Ферстаппена по радио попросили пропустить Переса на финише — лишние два очка пригодились бы Серхио в борьбе с Леклером за звание вице-чемпиона мира. Макс в ответ промолчал, ногу с педали газа не поднял и так и финишировал шестым.

Дальше — самое интересное. Перес с ходу сказал по радио: «Это показывает, какой Макс человек на самом деле». А что же голландец? На удивлённый вопрос с командного мостика, что это было, Ферстаппен ответил: «Я уже говорил вам не просить меня о таком. Окей? Мы всё прояснили? Я вам объяснил свою позицию и продолжаю её придерживаться».

Так что же произошло в Монако?

Ну и вот теперь мы переходим к сути. Итак, Ферстаппен и сразу по радио, и в общении с журналистами заявил, что он отказал Пересу в помощи из-за некого события, произошедшего в прошлом. Макс отказался конкретизировать суть проблемы, но очевидно, что когда-то в нынешнем сезоне — вряд ли раньше — Перес сделал нечто, чем либо помешал выступлениям гонщика, либо просто обидел коллегу.

И голландские журналисты очень быстро огласили возможную версию момента, из-за которого возник конфликт. Известный голландский пилот и эксперт Том Коронель рассказал, что в квалификации Гран-при Монако Перес якобы специально попал в аварию, чтобы остаться по итогам третьего сегмента впереди напарника. По информации Коронеля, Чеко даже якобы признался в этом Кристиану Хорнеру и Хельмуту Марко.

В итоге старт впереди Ферстаппена на уличной трассе помог Пересу воспользоваться очередными тактическими ошибками «Феррари» и выиграть гонку, в то время как Макс финишировал только третьим — пусть и впереди Леклера. После победы Серхио так активно праздновал, что в Сеть попали не слишком приглядные кадры с вечеринки — кто-то может предположить, что во время неё пьяный Чеко как раз признался боссам «Ред Булл» в своём «злодействе». Ну а Ферстаппен всё узнал и затаил обиду.

Перес — мошенник?

Скажем сразу: у нас нет и вряд ли могут быть доказательства, делал Перес что-то специально или нет. Специалисты быстро разыскали телеметрию финального круга Серхио в третьем сегменте квалификации. На ней видно, что он действительно проходил роковой поворот «Портье» чуть по-другому, рано нажав на медаль газа. В то же время скорость «Ред Булл» не была выше, чем за круг до этого. Да и видеозапись с бортовой камеры на болиде Серхио не демонстрирует, чтобы он делал что-либо совсем странное.

«Я был близок к своему прежнему результату, старался отыграться, — вспоминал аварию сам Перес. — Всю квалификацию восьмой поворот давался мне нелегко. Я попробовал нажать на педаль газа довольно рано. Но как только я её коснулся, то почувствовал, что у задних колёс нет сцепления. Я игрался с машиной, пока не потерял её окончательно».

Серхио Перес и Макс Ферстаппен Фото: Clive Rose/Getty Images

Под вопросом и мотивация возможного мошенничества Переса. Всё-таки перед аварией он находился позади обеих «Феррари» и занимал только третье место. Да, впереди Макса, но неужели этого может быть достаточно, чтобы пойти на столь скандальные действия? В конце концов, после первой попытки Чеко проигрывал Сайнсу всего 28 тысячных — любой честолюбивый пилот поверит, что сможет отыграть такое отставание.

К тому же Перес улетел в стену задней частью машины — это всегда рискованно, так как может привести к повреждению силовой установки или коробки передач. Замена коробки привела бы к потере пяти мест на решётке — как говорится, ну и? Если бы Перес так уж хотел врезаться и обезопасить третью позицию, куда логичнее и безопаснее было прилететь в отбойник носом: поменять антикрыло и переднюю подвеску не проблема.

Короче говоря: у нас нет аргументов, чтобы обвинять пилота «Ред Булл» в столь серьёзном нарушении правил, как специальная авария. За которую запросто можно схлопотать жесточайшее наказание — включая дисквалификацию по итогам Гран-при и на будущее — на неопределённо длительный срок.

Все хороши. То есть плохи

Напоследок констатируем, что бразильско-монакский скандал в конечном счёте показал всех не в лучшем свете. Ферстаппен зачем-то припомнил старые обиды, хотя та ошибка Переса — была ли она случайной или даже специальной — не помешала провести блестящий сезон. Стоило ли в такой ситуации ставить под удар имидж напарника, команды и себя самого? В итоге мы вновь видим перед собой заносчивого юношу, который просто на уровне психологии не способен подчиниться приказу команды и кого-то пропустить. Перед нами Макс образца 2015 года, кричащий по радио «Нет!», когда командный мостик просит его пропустить в Сингапуре Карлоса Сайнса.

Не сильно лучше выступил и Перес. После гонки он мощно заявил: «Если Макс и является двукратным чемпионом мира, то только благодаря мне». Надеемся, Чеко имел в виду, что без его поддержки Ферстаппен выиграл бы только в 2022-м, и нынешнюю победу Макса себе всё-таки не приписывает. Что же до 2021-го, то да, Перес там неоднократно отбирал очки у Хэмилтона, но как бы на то ты и пилот топ-команды, чтобы иногда опережать гонщиков главного конкурента.

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Наконец, хуже всех выступила мать Макса — известная в прошлом картингистка Софи Кумпен. Она не придумала ничего лучше, чем напомнить в соцсетях, что после победы в Монако Перес якобы не просто напился, а даже изменил своей жене. Чеко тогда правда набедокурил, жена удалила все совместные фото с ним, но потом они помирились. В любом случае это частное дело семьи Перес, и подобные напоминания со стороны матери напарника — это просто отвратительно.



Вот так странно получилось: на фоне блестящего сезона-2022 «Ред Булл» вдруг угодил в скандал. Тут тебе и подозрения, что один гонщик — мошенник, и вопросы, как они теперь будут работать вместе в ближайшие два года.