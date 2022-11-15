Экс-пилот Формулы-1: реакция Макса необъяснима, хочется услышать причины

Бывший пилот Формулы-1 Тимо Глок поделился мнением о скандале в «Ред Булл» между пилотами команды Максом Ферстаппеном и Серхио Пересом. Нидерландский пилот отказался уступать позицию напарнику, а после гонщики продолжили перепалку через медиа.



«Такое никак не поможет сотрудничеству между ними в следующем сезоне. Перес задумается, помогать ли Ферстаппену в дальнейшем. Необходимо помнить, что Перес сделал для Макса в прошлом сезоне в заключительной гонке в Абу-Даби, здесь же речь шла лишь о четвёртой или пятой позиции. Реакция Макса необъяснима.



Хочется услышать причины такого поведения. На мой взгляд, они должны быть очень вескими, чтобы отказаться от приказа команды поменяться. Сейчас я думаю, что Ферстаппен вполне мог выйти из этой ситуации более изящно», — приводит слова Глока немецкий Sky Sport.