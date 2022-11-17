Штайнер объяснил, чем Хюлькенберг лучше Шумахера
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Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер объяснил, почему считает Нико Хюлькенберга лучшей кандидатурой на место боевого пилота команды, чем Мика Шумахера.
«Чего не хватает Мику для нового контракта? Нескольких лет опыта. И он никогда не был ни с какой другой командой, кроме нас. Хюлькенберг был в трёх или четырёх командах, у него есть опыт. Чтобы набраться этого опыта, нужно время, которого у нас сейчас нет. Опыт нужен, чтоб делать команду лучше и двигать её вперёд. Мы не хотим оставаться там, где находимся сейчас. Хотим стать лучше», — приводит слова Штайнера Motorsport-Total.
Ранее «Хаас» официально сообщил, что Нико Хюлькенберг займёт место боевого пилота команды в новом сезоне и заменит Мика Шумахера.
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