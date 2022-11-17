Штайнер объяснил, чем Хюлькенберг лучше Шумахера

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер объяснил, почему считает Нико Хюлькенберга лучшей кандидатурой на место боевого пилота команды, чем Мика Шумахера.



«Чего не хватает Мику для нового контракта? Нескольких лет опыта. И он никогда не был ни с какой другой командой, кроме нас. Хюлькенберг был в трёх или четырёх командах, у него есть опыт. Чтобы набраться этого опыта, нужно время, которого у нас сейчас нет. Опыт нужен, чтоб делать команду лучше и двигать её вперёд. Мы не хотим оставаться там, где находимся сейчас. Хотим стать лучше», — приводит слова Штайнера Motorsport-Total.



Ранее «Хаас» официально сообщил, что Нико Хюлькенберг займёт место боевого пилота команды в новом сезоне и заменит Мика Шумахера.