В «Хаасе» рассказали, когда приняли решение выбрать на 2023 год Хюлькенберга

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал, когда американская команда приняла решение подписать контракт с Нико Хюлькенбергом.
«Мы хотели дать Мику как можно больше времени, чтобы он принял наилучшее решение. Не было никакого момента 7 августа или около того, но мы постоянно проводили переговоры с господином Хаасом о том, что будет лучше для команды. И в какой-то момент мы пришли к решению. Кажется, это было на прошлой неделе», — приводит слова Штайнера Motorsport-Total.
Хюлькенберг дебютировал в Формуле-1 в 2010 году в составе «Уильямса». После года вынужденного перерыва Хюлькенберг выступал за «Форс Индия» в 2011–2012 годах и с 2014 по 2016 год — с перерывом на один сезон в составе «Заубера». В 2017–2019 годах Нико являлся пилотом «Рено», после чего провёл три сезона в роли резервиста «Рейсинг Пойнт» и «Астон Мартин», за это время выйдя на старт пяти Гран-при. За свою карьеру в Формуле-1 Хюлькенберг ни разу не поднялся на подиум.
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