В «Астон Мартин» обратились к Хюлькенбергу после объявления о контракте с «Хаасом»

Британская команда «Астон Мартин» отреагировала на то, что её нынешний резервный гонщик Нико Хюлькенберг подписал контракт боевого пилота с «Хаасом» на сезон-2023.



«Наши поздравления, Нико! После двух сезонов в качестве резервного гонщика «Астон Мартин» мы рады, что Нико Хюлькенберг вернётся на стартовую решётку Формулы-1 с «Хаасом» в 2023 году. Мы желаем Нико удачи и благодарим за отличную работу у нас. Увидимся на стартовой решётке, наш друг!» — гласит послание «Астон Мартин» в «Твиттере».



Напомним, сегодня «Хаас» объявил о подписании контракта с Нико Хюлькенбергом. Хюлькенберг дебютировал в Формуле-1 в 2010 году в составе «Уильямса». После года вынужденного перерыва он выступал за «Форс Индия» в 2011–2012 годах и с 2014 по 2016 год — с перерывом на один сезон в составе «Заубера». В 2017–2019 годах Нико являлся пилотом «Рено», после чего провёл три сезона в роли резервиста «Рейсинг Пойнт» и «Астон Мартин», за это время выйдя на старт пяти Гран-при. За свою карьеру в Формуле-1 Хюлькенберг ни разу не поднялся на подиум.



В «Астон Мартин» роли резервных пилотов на себя возьмут Стоффель Вандорн и Фелипе Другович.